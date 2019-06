Vermiste Marokkaanse uitwisselingsstudent gevonden in het buitenland

De 14-jarige jongen deed mee aan een uitwisselingsproject met het Spinoza Lyceum. Beeld -

De scholier klom in de nacht van dinsdag op woensdag uit het raam van zijn Amsterdamse gastgezin. De politie vermoedde dat er opzet in het spel was, omdat hij zijn koffer bij zich had. Hij hoopte wellicht in Europa te kunnen blijven.

In welk land de Marokkaanse jongen is teruggevonden, mag de politie wegens privacyredenen niet bekend maken. Ook is niet bekend of hij direct teruggaat naar zijn thuisland. “We zijn blij dat de jongen in goede gezondheid verkeert,” zegt een woordvoerder van de politie.

Vermoedelijk is de 14-jarige scholier teruggevonden in Duitsland. Dat blijkt uit berichten die hij stuurde aan zijn zus in Noorwegen.