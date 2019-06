Vermiste Marokkaanse uitwisselingsstudent (14) is vermoedelijk in Duitsland

De 14-jarige Mohamed Elhilali. Beeld Politie.

Mohammed Elhilali klom in de nacht van dinsdag op woensdag uit het raam van zijn Amsterdamse gastgezin. Hij had zijn koffer bij zich. Het lijkt er nu op dat hij doorgereisd is naar Duitsland.

“Hij heeft contact gehad met zijn zus in Noorwegen. Uit die berichten concluderen we dat hij niet meer in Nederland is. Waarschijnlijk is hij in Duitsland,” zegt een woordvoerder van de politie. “Het lijkt een vooropgezet plan, in de hoop dat hij in Europa kan blijven.”

De familie van de 14-jarige jongen uit Marokko wil niet veel kwijt over de situatie. “Dat maakt het onderzoek lastig. Sowieso is er bij ons weinig over hem bekend.” Volgens de politie spreekt Elhilali alleen Arabisch en heeft hij geen paspoort op zak. Hij zou nog actief zijn op sociale media.

Uitwisseling

In totaal deden vijftien leerlingen mee aan het uitwisselingsproject met het Spinoza Lyceum. De andere leerlingen zijn woensdag weer teruggegaan naar Marokko.

Rector Jan Paul Beekman spreekt van een heel vervelende situatie. “Dit is niet een scenario wat je van te voren bedenkt. Je wilt het liefst dat de kinderen een leuke tijd hebben en weer veilig terugkeren.” De schoolleider onderhoudt nauw contact met het gastgezin, dat ook erg geschrokken is van de verdwijning.

Het Spinoza Lyceum organiseert al langer uitwisselingen met buitenlandse scholen. “Dat is altijd goed gegaan, nooit eerder is er zoiets voorgevallen,” zegt Beekman. De Amsterdamse scholieren zijn eerder dit schooljaar al in Marokko geweest. “Dat is ook allemaal goed verlopen."

Het schoolbestuur gaat met elkaar om de tafel om te bespreken wat er gebeurd is. “Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen dat we nooit meer een uitwisseling gaan organiseren.”