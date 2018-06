Vermist aapje overleden in Artis

Hoe het aapje is overleden, is nog niet bekend. Het dier is donderdagmiddag gevonden in het water. "Het slechtste scenario," noemt Artis-verzorger Peter Bleesing de vondst.



Het diertje werd sinds maandag vermist. "Om half elf is hij nog gezien, na één uur viel het ons op dat we een aapje misten. Toen hebben we het hele park uitgekamd, en ook het water doorzocht."



Volgens hem was er niets opvallends opgemerkt en leken er ook geen problemen te zijn tussen moeder en kind.



Voorzorgsmaatregelen

In Artis wonen de apen op een eigen eilandje, het zogenaamde Gibboneiland. Pas drie dagen later werd de gibbon in het water rond het eilandje gevonden.



Eén keer eerder heeft de dierentuin twee gibbons na een ongeval moeten begraven. "Dat was tien jaar geleden. Het koppel vocht veel, ze hebben elkaar op een gegeven moment in het water gegooid. De dieren kunnen niet zwemmen en zijn toen verdronken. We hebben daarna allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om zoiets te voorkomen."



Of ook het jongste aapje deze week is verdronken, moet nog blijken. Een dierenarts voert sectie op het lichaampje uit.