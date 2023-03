Vermeer-tentoonstelling definitief uitverkocht

Beeld ANP

Het Rijksmuseum meldt op Twitter dat de tentoonstelling, waarin 28 werken van Vermeer getoond worden, is uitverkocht. De eerste 450.000 kaarten waren snel uitverkocht. Later kwamen er meer kaarten beschikbaar, waarvoor de belangstelling zo groot was dat de site van het museum overbelast raakte.

De gelukkigen met een kaartje kunnen de tentoonstelling nog tot en met 4 juni bekijken. Niet eerder waren er zo veel werken van de 17de-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn van over de hele wereld samengebracht in Amsterdam. Zeven daarvan zijn niet eerder in Nederland getoond. Het beroemde Meisje met de parel is tot eind maart te zien, dan gaat het schilderij terug naar het Mauritshuis in Den Haag.