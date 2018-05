Vermeende bende valsemunters voor de rechter

Vanwege de instroom van grote hoeveelheden valse munten, zag de Britse munt zich genoodzaakt het ontwerp van de munststukken aan te passen

Het onderzoek kwam aan het rollen doordat de Engelse opsporingsdiensten voortdurend vervalste muntstukken tegenkwamen. Toen het onderzoek naar Amsterdam leidde, tipten de Britten de Fiod.



In de Britse pers zei een rechercheur dat hij 'nooit eerder te maken had met zo'n grote en goed georganiseerde bende valsemunters'.



Op vrije voeten

Hoofdverdachte O. was ten tijde van de operatie directeur van het muntbedrijf European Central Mint, dat in de loods in Westpoort was gevestigd. Met dat bedrijf sloot hij onder meer overeenkomsten met de Surinaamse centrale bank, om speciale Surinaamse beleggingsmunten uit te geven.



Rond die tijd vertelde O. in Het Financieele Dagblad dat zijn bedrijf 'tot wel 5,5 miljoen munten per dag kan slaan' en dat het een jaaromzet had van 'honderd miljoen euro'.



De rechtszaak zal naar verwachting zeven dagen duren. O. en zijn medeverdachten zijn inmiddels al geruime tijd op vrije voeten.