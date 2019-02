Verloren wantje heeft weer asiel met terugkeer Vindhek

Nu kunnen de verloren handschoenen, mutsen en kinderwantjes gewoon weer aan het hek worden gehangen

Met de nieuwe locatie is Weber niet blij. Het hek stond op een ideale plek bij de ingang van de Van Baerlestraat bij het informatiepunt. Een prima plek voor een hek met gevonden voorwerpen, zou je zeggen.



Gemist

"Nu staat het dicht langs een voetpad waar mensen elkaar amper kunnen passeren," aldus Weber. "Wel onder een lantaarnpaal, waardoor het in het donker goed te zien is. Maar toch had ik het liever naast de ingang bij de P.C. Hooftstraat gezien."



Het Vindhek werd de afgelopen weken node gemist. Overal kwam Weber weer verloren spullen tegen die ze niet kwijt kon. Aan bomen, lantaarnpalen en bankjes - overal hing wat.



Nu kunnen de verloren handschoenen, mutsen en kinderwantjes gewoon weer aan het hek worden gehangen. Met lekker weer in aantocht zullen die gauw plaatsmaken voor zonnebrillen, babyschoentjes en kinderkleren. "Misschien is dat nog wel het mooiste van het hek," zegt Weber. "Dat je het verschil in seizoenen kunt zien."