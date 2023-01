Verliezer van prijzige ICT-aanbesteding gemeente Amsterdam bijt van zich af

Beeld Daphne Lucker

Ook als de veel gunstigere prijs die automatiseringsbedrijf Pegamento vroeg buiten beschouwing was gelaten, zou de onderneming uit Zeist in de overige gunningscriteria beter scoren dan de uiteindelijke winnaar Deloitte. Dit stelt Pegamento-directeur Serge Poppes, die namens zijn bedrijf donderdag een brief aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Daarin schrijft hij verbaasd te zijn over de reactie van het stadsbestuur vorige maand in Het Parool. Een woordvoerder van de betrokken wethouders Hester van Buren (Dienstverlening) en Shula Rijxman (ICT) zei toen dat Amsterdam in de aanbesteding kwaliteit zwaarder heeft laten wegen dan de prijs. Terwijl Amsterdamse ambtenaren eerder in de rechtbank verklaarden ‘dat de offerte van Pegamento kwalitatief goed was en dat Deloitte achter onze onderneming eindigde bij de optelsom van aanbestedingspunten,’ schrijft Poppes.

Wirwar aan losse ICT-systemen

De zaak draait om de wens van Amsterdam een nieuw, overkoepelend automatiseringssysteem voor onder andere het contactcenter en klantenrelatiebeheer te hebben. Er moet uniformiteit komen in wat nu een wirwar aan losse ICT-systemen is. De kosten zijn door de gemeente geraamd op 14 miljoen euro.

Dat bedrag was in de aanbesteding geen ‘hard plafond’, zo kregen geïnteresseerde bedrijven in maart vorig jaar te horen, maar veel hogere offertes zouden weinig kans maken. Toch gunde de gemeente de opdracht aan Deloitte, dat bijna 26 miljoen vroeg – meer dan twee keer zoveel als Pegamento, dat een inschrijfprijs van ruim 12 miljoen hanteerde.

Dat was het gevolg van nader onderzoek van de gemeente naar een eerder ICT-project dat Pegamento als referentie had ingediend bij de aanbesteding. Tegenover de rechter stelde de gemeente dat daaruit bleek dat Pegamento, ondanks de eerdere positieve beoordeling, niet hard kon maken dat het aan de bekwaamheidseisen kon voldoen. “Maar dat is onzin,” zegt Poppes in een toelichting op zijn brief aan de gemeenteraad. “We leveren al sinds 2014 het ICT-systeem van de gemeente voor contacten met burgers.”

Rechter kritisch in kort geding

Met een kort geding probeerde Pegamento in november vorig jaar alsnog de opdracht binnen te slepen. Dat mislukte; volgens de rechter mocht Amsterdam kiezen voor Deloitte. Maar ook zij vond de uitkomst ‘moeilijk te begrijpen’, omdat de prijs van Deloitte zoveel hoger ligt ‘dan in de – naar het zich laat aanzien toch zorgvuldig tot stand gekomen – raming is voorzien’.

De aanbestedingsprocedure verliep volgens de rechter bovendien ‘uiterst rommelig’. ‘Al met al is het begrijpelijk dat Pegamento zich zorgen maakte over deze gang van zaken en aan de bel trok.’

Lang geaarzeld

Het bedrijf heeft lang geaarzeld of het Amsterdam voor de rechter zou slepen. Volgens Poppes heeft Pegamento nooit eerder zo’n stap gezet. Evenmin heeft het zich ooit eerder tot de gemeenteraad gewend. Maar door de suggestie dat Pegamento het op kwaliteit heeft afgelegd, voelt Poppes zich gedwongen tot deze stap.

In de brief stelt hij dat de uitkomst van de aanbesteding de portemonnee van de burger ‘onnodig zwaar’ treft. ‘Wij respecteren de juridische merites van de uitspraak, tenslotte is de gemeente Amsterdam de klant. Toch betreuren we de uitkomst van het geding, niet alleen om bedrijfseconomische, maar vooral om maatschappelijke redenen.’