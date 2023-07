Verlichting voor wie last heeft van vlieglawaai, slecht nieuws voor vakantiegangers: Schiphol mag krimpen, dit zijn de gevolgen

De incheckbalies van KLM in de vertrekhal. Schiphol bereidt zich voor op weer een drukke zomervakantie. Beeld ANP

‘Illegaal’. Het woordje resoneert in de uitspraak die het Amsterdamse gerechtshof vrijdag deed over de krimp van het aantal vluchten op Schiphol. Jarenlang gedoogde de overheid straffeloos de overschrijding van de geluidsgrenzen rond de luchthaven, wat volgens de rechters ‘in werkelijkheid een illegale situatie in het leven riep die niet onbeperkt kon voortduren.’

Het is de eerste keer dat rechters zich zo duidelijk uiten over het falende Schipholbeleid van opeenvolgende kabinetten. Daarmee is de uitspraak van het hof, dat in tegenstelling tot de kortgedingrechter in april wél toestaat dat het aantal vluchten op Schiphol afneemt, zowel een opsteker als een zware tik op de vingers voor het kabinet.

Luchtvaartminister Mark Harbers kan alsnog aan de slag met het tijdelijk terugdringen van het aantal vluchten van 500 duizend naar 460 duizend per jaar. Alleen niet, zoals hij hoopte, in november van dit jaar, maar op zijn vroegst pas eind april 2024.

Het gerechtshof ‘betwijfelt sterk’ of Harbers dat de komende twee zomermaanden zal lukken. Om de luchtvaartsector volgens de regels voldoende tijd te geven om vliegschema’s op te stellen, moet de Tweede Kamer voor 13 september een definitieve klap geven op de plannen. En dat terwijl het in Den Haag zomerreces is en er een kabinetscrisis dreigt.

‘Forse opgave’

Eerst dienen allerlei onderzoeken te worden gedaan en adviezen te worden ingewonnen, waaronder bij de kersverse bewonersraad MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol). “Dat is een forse opgave,” waarschuwt voorzitter Eddy van Hijum, “met een organisatie in opbouw en een raad die er nog in moet komen. We willen zorgvuldig adviseren en daarvoor eventueel extern advies inwinnen. Op dit moment weten we niet waar we aan toe zijn.”

Ook KLM zet vraagtekens. “De rechters geven niet aan op welke wijze tijdelijke krimp kan worden toegepast. Het is daardoor onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier deze uitspraak zal worden uitgevoerd en wat dat betekent voor het aantal vliegbewegingen op Schiphol.”

De uitspraak kan daarmee weleens uitlopen op een pyrrusoverwinning voor Staat en omwonenden. Want als het in april volgend jaar niet lukt, ligt het eerstvolgende moment in november 2024. En dat is toch al de datum die Harbers beoogt voor zijn definitieve krimp tot 440 duizend vluchten, waarvoor een aparte procedure loopt.

Ook daarbij is de vraag of het krappe tijdschema wordt gehaald. Half juni liep de inspraak af, waarbij een groot aantal alternatieven is aangedragen – zowel voor als tegen krimp. Die moeten onder meer door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) worden beoordeeld. LVNL liet eerder al in Het Parool weten daarvoor de menskracht voor te ontberen.

Race is niet gelopen

Om de termijn voor definitieve krimp te halen, moet uiterlijk in februari 2024 een kant-en-klaar krimpbesluit door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Mogelijk komt de planning verder in het gedrang als er daarna opnieuw rechtszaken volgen.

De race is dus nog lang niet gelopen. Maar dát het aantal vluchten op Schiphol ooit fors zal dalen, lijkt na deze uitspraak onvermijdelijk. Dat is goed nieuws voor omwonenden die last hebben van vlieghinder, maar minder goed nieuws voor vliegreizigers.

Minder vluchten betekent dat het moeilijker wordt om op reis te gaan. Er kunnen niet alleen duizenden vluchten minder uitgevoerd worden, ook zullen bestemmingen vervallen (KLM rekent op 25 tot 30 steden). Op overblijvende routes zal minder vaak worden gevlogen.

Maar tot minder reizigers zal dat nauwelijks leiden. Weliswaar nemen door de toegenomen schaarste de prijzen van vliegtickets verder toe – die vanwege de inflatiecrisis toch al fors zijn gestegen. Maar de topdrukte die vanaf dit weekend met de start van de zomervakantieperiode tastbaar wordt op Schiphol, toont aan dat hogere prijzen de reislust niet temperen.

Grotere toestellen

Luchtvaartmaatschappijen zullen, om te voorkomen dat hun inkomsten door de krimp te sterk dalen, ook grotere toestellen inzetten die meer passagiers vervoeren. De top drie op Schiphol – KLM, Transavia en Easyjet – loopt daar al op vooruit. Zo heeft KLM-groep honderd nieuwe, grotere Airbussen besteld voor het verkeer binnen Europa.

Dat heeft ook gevolgen voor de vliegherrie, die minder sterk zal afnemen dan gedacht. Het gaat weliswaar om toestellen die de helft stiller zijn dan hun voorgangers, maar dat is gemeten per passagier. Per vliegtuig is de geluidsreductie ten opzichte van de huidige situatie veel kleiner. En, zoals bewonersgroepen terecht betogen: mensen worden niet per passagier gehinderd, maar door een heel vliegtuig.

Hoe bijzonder ook, de uitspraak van het hof is slechts één van nog vele tussenstappen. Krimp is een maatregel met, volgens het kabinet, een looptijd van circa vijf jaar. In de tussentijd moet een totaal nieuw stelsel van regels en voorschriften worden vastgelegd. Daarbij is een terugkeer richting een 500 duizend vluchten – en zelfs groei daarboven – nog altijd niet expliciet uitgesloten.