Verlichting luidt einde renovatie Leidsebrug in

De energiezuinige verlichting moet de Amsterdamse School-brug, die het Leidseplein verbindt met de Stadhouderskade, meer uitstraling geven. Ze schijnen op de zandstenen zeemonsters op de hoeken van de brug en moeten die zo beter tot hun recht laten komen.



Bovendien moet de verlichting bijdragen aan de veiligheid in het gebied. Dat ligt in lijn met het eerdere besluit om op en rond het naastelegen Leidseplein felle lampen op te hangen die aan worden gezet tijdens uitgaansavonden en in geval van overlast of dreigende situaties.



Fietsengarage

De monumentale brug uit 1925 werd vanaf maart vorig jaar gerenoveerd in het kader van de vernieuwing van het Leidseplein.



Met de plaatsing van de nieuwe lampen is de laatste hand gelegd aan de brug, maar het getimmer rondom het plein zal nog wel even doorgaan. Zo wordt een fietsengarage onder het Kleine-Gartmanplantsoen aangelegd, wat volgens planning tot 2021 duurt.