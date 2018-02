Verlicht bierschild Twee Zwaantjes moet na 100 jaar weg

De nieuwe regels verbieden lichtreclame en zijn door de gemeente opgesteld om de grachten, die op de Werelderfgoedlijst staan, te beschermen. Voor het bierschild is in het verleden nooit een vergunning aangevraagd.



Uitbater Trees Ruzette kan zich maar lastig vinden in de nieuwe regels. "De regels zijn door de gemeente gemaakt tegen reclame van al die toeristenwinkeltjes, dat wij hier ook onder vallen, is best raar, want de bruine kroeg is juist zo belangrijk voor het monumentale straatbeeld."



De link tussen de muzikale kroeg aan de Amsterdamse grachten en Wim Sonneveld die zingt over 'al die lichtjes 's avonds laat op 't plein' is snel gemaakt. Lichtjes zonder reclame dus, want ook de twee sierlijke lantaarntjes met de Bavarialogo's mogen niet blijven hangen aan de gevel van De Twee Zwaantjes.