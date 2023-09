Verlengde vakantie voor islamitische basisschool Elif vanwege ‘traineren’ door andere school

Yusuf Altuntas van de islamitische basisschool Elif Noord. Beeld Jakob van Vliet

Het draait om vier extra klaslokalen waarop Elif Noord met ingang van dit schooljaar recht heeft, zegt Yusuf Altuntas, bestuurder voor Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland waar de basisschool onder valt. “Daar hebben wij recht op, op basis van de leerlingaantallen. En de lokalen staan leeg. Maar De Botteloef traineert de boel, dus nu zijn wij niet op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar.”

De kinderen worden de dupe, zegt Altuntas. “Dit is te triest voor woorden. Wij zijn al sinds juli bezig om toegang te krijgen tot de lokalen waarop wij recht hebben. Het gaat om lokalen die afgelopen jaar leeg stonden, maar de deuren zijn geblokkeerd.”

Lokalen op slot

Op vrijdagochtend werden de deuren van twee van de vier lokalen waarom het gaat alsnog van het slot gehaald, zegt Altuntas. “Maar twee andere lokalen blijven voor ons op slot. Die werden het afgelopen jaar niet gebruikt, maar afgelopen week heeft De Botteloef die beide lokalen ineens volgezet met spullen. Wij hebben die ruimte nodig.”

Elif begon vorig jaar in Noord met 31 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar telde de school 85 kinderen en met ingang van dit jaar zijn er 140 leerlingen. De verwachting is dat de groei doorzet naar 180 leerlingen eind dit schooljaar.

Een woordvoerder van ASKO, waar De Botteloef onder valt, zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren op de kwestie. “We stemmen dit af met de gemeente en dat gaat in goed overleg.”

Schilderen

Op de eerste verdieping van het schoolgebouw in Noord werd vrijdag nog hard gewerkt om de schoollokalen zoveel mogelijk in gereedheid te krijgen voor de kinderen. In de twee lokalen die volgens Altuntas vrijdagochtend vroeg ineens van het slot waren gehaald, brengen schilders de boel in gereedheid voor hun werkzaamheden.

Volgens Altuntas moeten de muren eerst geschilderd worden. “En andere werkzaamheden. Er hangen nog oude digiborden van De Botteloef, je kan er niet zomaar intrekken. Bovendien is er een gordijn opgehangen tussen de beide delen van het gebouw: dat mag helemaal niet volgens de reglementen, het is een nooduitgang. Als er brand uitbreekt, ben ik straks niet verzekerd.”

De gedeelde schoolruimte leidt al een jaar tot problemen. Volgens leerkrachten van de islamitische school staan er ondanks verzoeken die te verwijderen al het hele jaar kasten van De Botteloef in de gang bij Elif. Ook zou De Botteloef niet bereid zijn de gedeelde gymzaal opgeruimd achter te laten. “Wij moeten passen en meten om al onze gymlessen in twee dagen te proppen, terwijl de zaal een groot deel van de week leeg staat.”

Overleg werkt niet

Volgens Altuntas is er al heel veel gesproken met de andere school en met de gemeente. “De gemeente zegt steeds: het moet in overleg, maar het gevolg is dat wij niet op tijd klaar zijn en we van aanstaande maandag dus een verplichte studiedag hebben moeten maken. Maar een studiedag is natuurlijk voor studie, niet voor lokalen gebruiksklaar maken. Overleg werkt niet, de gemeente moet de lokalen gewoon vorderen.”

De gemeente heeft voor de zomer afspraken gemaakt met De Botteloef en Elif Noord over het vrijmaken van lokalen voor Elif Noord, zegt een woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman. “Er is afgesproken dat vier lokalen van De Botteloef worden vrijgemaakt voor Elif Noord, omdat zij steeds meer leerlingen hebben gekregen. Aan de start van dit schooljaar drie lokalen en in december een vierde lokaal.”

De woordvoerder zegt niet te weten hoe het kan dat de lokalen pas op dit late tijdstip worden vrijgemaakt. “We betreuren het dat lokalen niet op tijd leeg zijn gemaakt door De Botteloef. Vrijdag zijn twee lokalen vrijgemaakt en voor volgende week woensdag komt het derde lokaal beschikbaar.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool.