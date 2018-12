Verleden blijft toch behouden in British School of Amsterdam

Eerder pleitte de Wijkraad Amsterdam Zuidwest voor het behoud van de dodencel van Hannie Schaft. In overleg met de Hannie Schaft Stichting is onderzoek gedaan in welke cel de beroemde verzetsstrijdster precies heeft gezeten, maar daarover is geen duidelijkheid gekomen.



Herdenkingsplek

Op de vrouwenafdeling van de voormalige gevangenis, aan de zijde waar Schaft vermoedelijk gevangenzat, wordt nu één cel in oorspronkelijke staat behouden. Op de derde verdieping wordt eveneens een cel ingericht als herdenkingsplek. De school laat lesmateriaal ontwikkelen over de oorlogsjaren in de stad.



Behalve Hannie Schaft zat ook verzetsman Gerrit van der Veen in de Havenstraat gevangen. Ook de familie Frank werd er vastgehouden voor haar transport naar Westerbork.