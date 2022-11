Verlaagde geluidsschermen zorgen in Noord voor overlast: ‘Niet meer met het raam open slapen’

Langs de A10 in Noord zijn langs een traject van 3,5 kilometer de geluidsschermen verlaagd, tot onvrede van omwonenden. Beeld Dingena Mol

“We zijn iedere ochtend om 05.00 uur wakker en slapen met oordoppen,” zegt Mariella Levöleger. Met haar man Etienne Horn woont ze in de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord. Hun tuin kijkt uit op de snelweg A10 Noord. Langs de weg, over een traject van 3,5 kilometer, zijn de geluidsschermen verlaagd. Tijdens meerdere stormen werden de schermen dermate beschadigd dat deze maatregel de verkeersveiligheid moest garanderen.

Rijkswaterstaat zegt tot grote ontsteltenis van de bewoners de geluidsschermen tot 2025 niet te kunnen vervangen. Ze zijn namelijk opgenomen ‘in een grote vervangingsronde’ die nog aanbesteed moet worden. “Tijdens het weghalen van de platen hoorde je het geluid al toenemen,” zegt Horn. “Die constante ruis hoorden we daarvoor nooit,” vult Levöleger aan.

Aanvechten

Enkele kilometers verderop in Nieuwendam woont Henk Truijens met zijn vrouw in de flat Amerbos. Hij kijkt vanuit zijn slaapkamer uit op de snelweg en zegt tegenwoordig ook doordeweeks om 05.00 uur wakker te worden van de voorbijrazende auto’s.

“Het geluid van het verkeer is aanzienlijk toegenomen en er ligt ook meer fijnstof op mijn kozijnen. Alle milieu-eisen worden door Rijkswaterstaat aan de laars gelapt. Er is nu een vergunning aangevraagd om meer overlast te mogen veroorzaken, tot de nieuwe geluidsschermen er zijn. Dat zouden we kunnen aanvechten bij de Raad van State, maar dat is natuurlijk vrij heftig om te moeten doen.”

Ook in Landsmeer wordt meer geluidsoverlast ervaren, zegt Frank Prins uit in de wijk Luijendijk-Zuid. “Maar we moeten ook weer niet te hard overdrijven. Het is wel iets erger geworden, maar ik heb het verkeer hier altijd gehoord. De oude geluidswal was ook niet afdoende. In het weekend zijn vooral de mensen die met hun Lamborghini even gas geven irritant.”

Andere maatregelen

De resultaten van een geluidsonderzoek dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren worden niet voor het eind van het jaar verwacht. Afgelopen weken organiseerde Rijkswaterstaat meerdere drukbezochte inloopbijeenkomsten in Amsterdam-Noord en Landsmeer. Medewerkers stonden daar bezorgde omwonenden te woord. De vraag die vooral op tafel lag: kan het vervangen van de geluidsschermen niet sneller? Rijkswaterstaat zegt dat dit vanwege procedures niet mogelijk is.

Truijens zou graag zien dat er tot de vervangende schermen er staan maatregelen worden genomen. Hij denkt aan het verlagen van de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur. “In West moet het verkeer ook langzamer rijden. Dat zouden ze bij ons ook moeten doen.” Levöleger uit Kadoelen pleit daar ook voor. Volgens haar zou het vier decibel aan geluid schelen. “En dan praten we nog niet eens over het fijnstof en het roet.”

Tot het geluidsonderzoek is afgerond zegt Rijkswaterstaat niets te kunnen doen. Een verlaging van de snelheid is een besluit dat minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) daarna eventueel kan nemen. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Luchtkwaliteit) zei al eerder daar niet op te willen wachten. “Ik hoop dat Rijkswaterstaat tot die tijd de eerder toegezegde 80-kilometerzone instelt, zodat de overlast enigszins wordt beperkt.”

Handtekeningen

Truijens’ buurman Henk Smit − die de zaak ook namens belangenvereniging Buurtbeheer Nieuwendam NoordWest nauwlettend volgt − noemt de aanpak van Rijkswaterstaat schandalig. “Sinds de verlaging ligt er veel meer stof op de kozijnen en kan ik niet meer met het raam open slapen. Ook ben ik bang dat de vervanging in 2025 niet gehaald gaat worden, dat zie je vaak met dit soort projecten.”

Truijens heeft daar meer vertrouwen in. Hij verstuurde samen met 280 buurtbewoners een protestbrief naar Rijkswaterstaat. “Als reactie zeggen ze de zaak serieus te nemen en er alles aan doen om dat te halen. Dat geloof ik wel.”

Levöleger verzamelde middels een petitie al meer dan 500 handtekeningen en dat aantal neemt nog toe. Binnenkort wil zij die bij Rijkswaterstaat aanbieden. Wat ze ermee hoopt te bereiken? “Dat ze teruggaan naar de tekentafel en de aanbesteding anders doen, want het zal sneller moeten.”