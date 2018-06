Verkrachter Sloterpark na 17 jaar alsnog veroordeeld

Tijdens een wandeling op 15 juli 2001 werd het toen 25-jarige slachtoffer besprongen door de man. Hij duwde haar op haar buik op de grond, en hoe meer ze zich verzette, hoe meer de man haar sloeg en in haar nek beet. Daarna kon de vrouw zich weinig meer herinneren.



Daardoor was ook niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake was van een verkrachting. Er is onderzoek gedaan naar sperma, maar dat werd niet gevonden. Met dna-sporen die wel werden gevonden, was er bovendien geen match in de database met veroordeelde mannen.



Dna-technieken

Zestien jaar later kwam daar verandering in, toen de uiteindelijke dader voor een ander feit werd opgepakt en veroordeeld. Dat betekende ook dat hij dna moest afstaan. Doordat de dna-technieken in de tijd zijn verbeterd, werd met de uitstrijkjes van toen nu alsnog een overeenkomst ontdekt.



Vrijdag is hij daardoor alsnog veroordeeld voor deze verkrachting, net als voor een recente poging daartoe. De opgelegde straf van zes jaar komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.