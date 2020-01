Verkoper loodtesten kan vraag niet bijbenen

De loodtesten voor drinkwater. Beeld Mani Vivendi

Tot voor kort verkocht Kees Kielen (60) ongeveer vier loodtesten voor water per jaar. Maar de laatste weken is de vraag volgens de eigenaar van webshop Mani Vivendi bijna niet meer bij te benen. De nieuwe kopers zijn vooral Amsterdammers die bezorgd geworden zijn door recente berichten over concentraties van het zware metaal in het drinkwater. “Omdat ik opeens zoveel bestellingen kreeg, dacht ik in eerste instantie dat ik gehackt was. Maar toen ik ging bellen met de beheerder van mijn webshop, bleek dat de bestellingen gewoon betaald waren.”

De testen kosten € 28,95 per stuk. Het water dat ermee onderzocht wordt, krijgt een kleur die correspondeert met de hoeveelheid lood die erin zit. “Ik heb moeders aan de telefoon gehad die in paniek waren, sommigen zelfs in tranen,” vertelt Kielen. “Er zaten uitslagen bij die erop wezen dat er echt veel lood in het water zat. Een aantal klanten wilde zelfs gelijk een tweede test om het nog een keer te controleren. Ik heb echt met die mensen te doen.”

Klein eenmanszaakje

Niet alleen Kielen heeft moeite om de bestellingen bij te houden, ook de fabrikant in Canada moet alle zeilen bijzetten om te blijven leveren en is met spoed extra tests gaan maken. Maandag heeft Kielen wederom 35 tests verstuurd, overwegend naar adressen in Amsterdam. “Ik ben soms hele ochtenden testen aan het inpakken en versturen.”

Veel verdient Kielen niet aan de testen: een paar euro per set. En een al te grote voorraad wil hij niet inslaan, om te voorkomen dat hij met voorraad blijft zitten als de hausse voorbij is. “Ik heb maar een klein eenmanszaakje. Het is als hobby begonnen nadat ik dankzij twee herseninfarcten in de ziektewet beland ben. Daarom moet ik veel van mijn inkomsten weer afdragen, maar vind het fijn dat ik de mensen kan helpen met deze tests.”