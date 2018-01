Verkoop pand Pianola Museum voorlopig 'on hold'

Dit heeft wethouder Pieter Litjens, die verantwoordelijk is voor het gemeentelijk vastgoed, donderdag gezegd tijdens de Raadscommissie Financiën.



Een woordvoerder van de wethouder bevestigt dit. Dit betekent dat opnieuw beoordeeld zal moeten worden door de afdeling Cultuur van de gemeente of het museum een beleidsdoel dient.



Directeur Yvo Verschoor van het Pianola Museum heeft gemengde gevoelens over het besluit van de wethouder. "We hadden gehoopt dat er al tijdens de commissie een besluit zou kunnen worden genomen over de vraag of we een beleidsdoel vervullen. We hopen dat de afdeling Cultuur daar nu positief over zal oordelen. Vanwege alle steun zijn we er van overtuigd dat ons museum wél een gemeentelijk beleidsdoel vervult."



Beleidsdoel

Het museum had voor de kerst een brief gekregen van het gemeentelijk vastgoedbedrijf met de mededeling het pand dat het museum van de gemeente huurt te willen verkopen. Het museum dient volgens de gemeente geen 'duidelijk beleidsdoel', en daarom wordt het pand aangeboden op de vrije markt, als onderdeel van het collegedoel om voor 250 miljoen euro aan gemeentelijk vastgoed van de hand te doen.



Marktconforme huurverhogingen die verkoop met zich mee zou brengen, kan het door vrijwilligers gerunde museum niet betalen. Reden voor het museum om de noodklok te luiden, met name ook omdat het museum eerder wel subsidie kreeg van het stadsdeel Centrum (en als zodanig dus wel een beleidsdoel vervulde).



Débussy

De collectie van het Pianola Museum omvat niet alleen een honderdtal zelfspelende piano's, maar ook zo'n 30.000 rollen met partituur daarvoor, onder meer een rol met daarop composities van Claude Débussy, die door de componist zelf zijn ingespeeld.