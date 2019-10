Verkoop AEB in raad ter discussie: is het wel nodig?

Een scheidingsinstallatie van het AEB. Beeld Charlotte Odijk

“Onderzoekt u of het mogelijk is om AEB weer 100 procent in Amsterdamse handen te nemen? Ik zeg niet dat ik dat wil, maar ik wil wel iets te kiezen hebben,” zei raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) donderdagavond. Met die woorden begint zich langzaam maar zeker een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad af te tekenen die de mogelijkheid open wil houden dat AEB toch niet verpatst wordt aan de hoogste bieder.

Niet alleen coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en SP zouden AEB het liefst in het bezit van de gemeenschap houden − met de voorzichtige steun van oppositiepartijen Partij voor de Dieren en Bij1 is dit een serieuze mogelijkheid geworden. “Als wij aan het einde van het jaar zwarte cijfers schrijven, is het dan nog nodig om afscheid te nemen van AEB?” vroeg Bij1-raadslid Sylvana Simons zich hardop af.

Reddeloos verloren

Boekjaar 2019 is voor AEB in ieder geval reddeloos verloren, volgens sommige interne prognoses stevent de vuilverbranding dit jaar af op een verlies van omstreeks 145 miljoen euro. Nadat er in de zomer al 35 miljoen euro krediet van de gemeente aan te pas moest komen om salarissen en schuldeisers te betalen, gaven de coalitiepartijen donderdag groen licht om daar nog eens 45 miljoen euro krediet bij te doen. “Op dit moment verbranden wij meer geld dan afval,” schampert CDA-raadslid Diederik Boomsma dan ook.

Maar daarmee lijkt het diepste punt van de crisis wel te zijn gepasseerd. Eerder deze week sprak verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (AEB) de verwachting uit dat alle ovens voor het einde van het jaar weer aan staan, vuilnis verbranden en daarmee stroom opwekken. Dan wordt er weer geld verdiend, en verdwijnt de crisissfeer van de afgelopen maanden waarin verkoop van AEB als ‘onvermijdelijk’ werd gezien.

De coalitiepartijen tekenen daarom zonder al te veel vraagtekens voor het laatste kredietverzoek. Een debat over hoe het geld precies wordt besteed, waar een groot deel van de oppositie op aandringt, komt niet echt van de grond omdat de meeste details tot bedrijfsgevoelige informatie zijn bestempeld en dus geheim blijven. En omdat er volgens wethouder Dijksma rust nodig is voor AEB om zich te herpakken, zonder constant om nieuw krediet te hoeven vragen. “We kopen hiermee tijd, dit geeft vertrouwen aan banken en schuldeisers.”

Grote finale

Het gebrek aan details over de liquiditeitssteun komt de linkse partijen goed uit. Zij willen deze bittere pil zo snel mogelijk doorslikken om AEB er zo gezond en rendabel mogelijk bij te hebben staan voor de grote finale. Het moment dat er een serieuze koper is gevonden en het debat gevoerd moet worden of AEB wordt verkocht.

Maar of er na sloopbedrijf Beelen en huisvuilcentrale HVC een derde potentiële koper zal zijn die er met AEB vandoor gaat, is minder zeker geworden. “In eigen handen houden moet een optie zijn, hoewel privatiseren voor ons nog steeds het uitgangspunt is,” zei D66-raadslid Reinier van Dantzig.