Verklaringen steekpartij CS wijzen op terroristisch motief

Het rechercheteam denkt dat de verdachte, Jawed S., opzettelijk twee mensen heeft neergestoken. Uit verklaringen blijkt dat de 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning een terroristisch motief had. De twee slachtoffers zijn willekeurig gekozen.



Op verzoek van de Nederlandse justitie heeft de Duitse politie huiszoeking verricht in de woning van Jawed S. Verschillende gegevensdragers zijn daarbij in beslag genomen. De verdachte had waarschijnlijk geen verblijfplaats in Nederland, zo stelt de Amsterdamse politie. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde.



Maandag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tot die tijd mag Jawed S. geen contact met de buitenwereld hebben.



Na de steekpartij heeft de Amsterdamse driehoek overleg gevoerd over aanvullende veiligheidsmaatregelen. Door het sterke optreden van de politie is besloten geen maatregelen te nemen. Ook voor het dreigingsniveau in Nederland heeft het incident geen directe gevolgen.





