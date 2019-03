Verkiezingsblog: Drukke dagen voor stemhulpen

Drukke dagen voor stemhulpen

Nu de Statenverkiezingen naderen, zijn het drukke dagen voor de belangrijkste stemhulpen in Nederland. Honderdduizenden mensen hebben in de afgelopen weken antwoord gegeven op de stellingen die aan ze worden voorgelegd over de twaalf provincies.



MijnStem, dat is gemaakt door het bureau Citisens, is bijna 500.000 keer ingevuld. Het is in alle twaalf provincies beschikbaar. Met de stemhulpen voor de waterschappen erbij zit MijnStem op meer dan 900.000 'invullers'. Dat is meer dan bij de verkiezingen vier jaar geleden. Volgens MijnStem zal het vooral druk zijn in de laatste twee dagen voor de verkiezingen en op de verkiezingsdag zelf. Op de avond voor de verkiezingen zijn duizenden mensen tegelijk de stellingenlijsten aan het invullen.



De StemWijzer verwacht zelfs een persoonlijk record te breken. In zeven provincies is die wijzer beschikbaar. Die zeven stellingenlijsten zijn bij elkaar meer dan 800.000 keer ingevuld. "Dat is al meer dan we bij de verkiezingen in 2015 met tien StemWijzers op de dag voor de verkiezingen hadden. En dat terwijl het de laatste twee, drie dagen altijd nog erg druk wordt," aldus de maker van de StemWijzer, het instituut ProDemos. De meeste gebruikers komen uit Zuid-Holland (ruim 200.000) en Noord-Holland (ruim 171.000), maar vergeleken met het aantal inwoners leiden Flevoland en Overijssel.