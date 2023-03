Verkeerswethouder Van der Horst over afsluiten wegen: ‘Het zal wennen worden’

De auto moet in Amsterdam plaatsmaken voor openbaar vervoer dat zich sneller door de stad kan bewegen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst: ‘We dwingen niemand, maar maken het openbaar vervoer aantrekkelijker ten opzichte van de auto.’

De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen om de stad autoluw te maken, maar de richting die het stadsbestuur nu inslaat, is zo’n beetje de overtreffende trap.

“De stad groeit extreem de komende jaren. We krijgen 300.000 extra mensen en 200.000 extra arbeidsplaatsen in 2050. We krijgen meer fietsers en het autoverkeer neemt met 40 procent toe, als we niks doen. Maar het openbaar vervoer moet ook kunnen toenemen om de reizigers te vervoeren. We slibben dicht als we niks doen, en dan is de stad niet meer leefbaar.”

U wilt mensen dwingen om meer met het ov te gaan.

“We dwingen niemand, maar willen het ov aantrekkelijker maken ten opzichte van de auto. Zodat je straks niet meer kriskras door de stad heen rijdt. Op de Amstelveenseweg bij het Vondelpark zien we bijvoorbeeld dat de tram minutenlang in de file staat achter alle auto’s. De tram moet daar kunnen doorrijden.”

Hoe moet het er straks uitgaan zien ter hoogte van het Vondelpark?

“We zullen de straten niet gaan herinrichten, want dat duurt lang en kost geld. Ik denk heel praktisch aan bloembakken op de weg om ervoor te zorgen dat de auto er niet meer door kan, maar de tram nog wel.”

Wat betekent het voor bewoners rondom Vondelpark?

“Ze kunnen nog met de auto bij hun woning komen, maar als ze naar een ander stadsdeel willen, moet dat via de A10. Zo’n 40 procent van de binnenstedelijke ritten wordt gedaan door Amsterdammers. Dat is best wel veel en kan prima via de snelweg.”

Hoe voorkomt u dat het heel ingewikkeld wordt?

“Voor de heel kleine ritjes zijn er alternatieven als de fiets, de tram of te voet. Dat is wat we ook vragen aan mensen.”

Iemand die 300 meter verder iets met de auto wil ophalen, moet dan omrijden via de Ring?

“Er zijn altijd voorbeelden die vervelend zijn, maar ik denk dat heel veel mensen het fijn gaan vinden dat hun straten leefbaarder worden. Ja, het zal óók een kwestie van wennen worden. Tegelijk willen de meeste bewoners wonen zonder veel geluidsherrie, waar kinderen veilig kunnen fietsen en waar meer ruimte voor groen is. Tijden veranderen: vroeger werd het Museumplein de kortste snelweg van Nederland genoemd, daar kun je je nu niets meer bij voorstellen. En kijk de Bijenkorffile: ook ondernemers zeggen nu dat het niet meer helemaal van deze tijd is.”

Hoe zit het met de toegankelijkheid voor ambulances en taxi’s?

“We willen wel dat de hulpdiensten overal kunnen komen. In veel gevallen zullen zij met deze maatregelen ook sneller op plekken kunnen komen.”

Veel mensen zullen ook even over de willen trambaan rijden, omdat die dan toch vrij is. Betekent het niet dat hier veel handhaving voor nodig is?

“We gaan zien waar het ingewikkeld wordt en het kan zijn dat er handhaving nodig is. Als we het afsluiten voor autoverkeer, zal de routeplanner dat ook aangeven. Maar ik ga er ook vanuit dat de meeste mensen de regels opvolgen.”

Als iedereen via de Ring moet, wordt het daar ook drukker.

“Dat is een keuze die we maken. We willen geen files in de stad.”

Het Rijk heeft weleens gezegd dat de Ring al erg druk is. Hoe kijken zij hier naar?

“Dat is een van de gesprekken die we de komende tijd gaan voeren. Dit is uit een onderzoek gekomen en het voorstel dat we doen. Nu is het aan de stadsdelen, ondernemers en alle stakeholders om hierover in gesprek te gaan.”

Met deze stappen lijkt de prioriteit toch weer op het ov binnen de Ring en beneden het IJ te liggen.

“We moeten tijdwinst pakken. Als de exploitatie van het GVB veel minder wordt, moeten we afschalen in het ov. Dat is voor iedereen ongunstig. En de tram die naar Nieuw-West gaat, heeft hierdoor ook tijdwinst.”

De reistijd is korter, maar de kritiek is dat je met het openbaar vervoer nu niet op veel plekken van A naar B komt. En dat is nog buiten de hoge prijzen.

“Ik ben de eerste die toegeeft dat we ook echt nog iets te doen hebben met het openbaar vervoer. We zijn bezig om de eisen voor de nieuwe aanbesteding in 2025 vast te stellen. Ik verwacht dat we daarna een uitbreiding van het netwerk hebben. Ook in de fijnmazigheid.”

Is het ov dan ook echt verbeterd voor Noord, Zuidoost en Nieuw-West?

“Ik hoop dat het er dan echt staat. We zullen veel bewuster kiezen voor fijnmazigheid van het openbaar vervoer in deze stadsdelen.”