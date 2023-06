Verkeerswethouder Van der Horst neemt grote risico’s door Weesperknip door te laten gaan

Melanie van der Horst lag onder vuur tijdens het spoeddebat over de knip in de Weesperstraat. Beeld Dingena Mol

Initiatiefnemer van het spoeddebat Daan Wijnants (VVD) vroeg het meermaals aan verkeerswethouder Van der Horst: komen nood- en hulpdiensten in de problemen door de knip op de Weesperstraat? Hij zei meerdere signalen te hebben gekregen die daarop wijzen, maar volgens Van der Horst waren die ‘anekdotisch’. Zij had hier elke dag contact over met de politie, ambulance en brandweer. “We krijgen terug dat het goed gaat.”

Wijnants had voorbeelden opgesomd van zorgen bij ambulancepersoneel over vertragingen die niet eerder bekend waren bij de wethouder. Dat ging het college na bij de GGD en de brandweer, waarna Van der Horst de angel wederom uit het debat probeerde te halen. Er was volgens haar maar één incident geweest waarbij een auto van de nood- en hulpdiensten het werk niet goed kon doen, maar dat ging over een brandweerauto zonder spoed. En: “Ook net weer wordt bevestigd dat het goed gaat.”

Die opmerking kwam een halfuur later terug als een boemerang. Tijdens het debat verscheen een artikel op AT5, waarin gesteld werd dat ambulances met zwaailicht aan voor dichte slagbomen hadden gestaan. Marleen van der Kerkhof, directeur Ambulance Amsterdam, zei daarover: “We hebben aanrijtijden die we moeten halen en dat lukt niet altijd. We maken ons zorgen of wij wel op tijd hulp kunnen verlenen aan de burger.”

Crisisoverleg

Het veroorzaakte grote politieke consternatie. Het debat werd geschorst en wethouders en burgemeester Femke Halsema trokken zich terug voor crisisoverleg. Toen het debat verderging, zei Van der Horst geschrokken te zijn van het bericht. “Er is gebeld met de directeur van de ambulance en wij krijgen door dat het niet om minuten vertraging ging, maar om seconden. En dat de aanrijtijd niet in het geding is geweest.”

Het lukte Van der Horst echter niet om de ontstane ruis bij de oppositie weg te nemen. Zij wilden weten of er aanrijtijden overschreden werden en wat voor incidenten er waren geweest. Vragen die Van der Horst niet kon beantwoorden. Besloten werd, na verzoek van Wijnants, om het debat in de avond te vervolgen. In de tussentijd zou er een brief van de hulp- en nooddiensten komen met de schriftelijke toelichting wat er nu precies wel en niet goed gaat.

Die brief loog er niet om: uit de nieuwe informatie bleek dat de afgelopen weken veel meer incidenten hadden plaatsgevonden dan gemeld. Brandweerauto’s mochten niet doorrijden, een ambulance werd geweigerd omdat deze geen sticker had en andere ambulances met spoed liepen vertraging op. De ambulance noemde de levering van de stickers een ‘erg stroperig’ proces; er zijn nog steeds zorgen dat ze te laat kunnen komen.

Motie van afkeuring

Van der Horst zei garanties te hebben gekregen dat alle hulpdiensten, spoed of geen spoed, direct door de slagboom heen kunnen, maar moest ook door het stof en erkende onvolledige informatie te hebben gegeven aan het hoogste orgaan van de gemeente. Ze zei: “Dat ik de incidenten niet kende, is heel vervelend. Stomvervelend, want je wilt alles eigenlijk in het begin weten. Dat is echt een punt voor reflectie en evaluatie. Daar moeten wij en de nood- en hulpdiensten echt van leren.”

Oppositiepartijen VVD, Denk, FvD, CDA en JA21 vonden haar antwoorden onvoldoende. Na ruim zes uur stevig debatteren werd een motie van afkeuring ingediend wegens het onjuist informeren van de gemeenteraad. Daarnaast eisten ze van Van der Horst een dagelijkse update rondom de knip, waar alle incidenten gemeld worden.

De brief zei Van der Horst toe, de motie kreeg uiteindelijk geen meerderheid. De coalitiepartijen en Partij voor de Dieren, Bij1, SP en Volt steunden Van der Horst, ondanks dat ze ook zeiden geschrokken te zijn van de incidenten bij de hulpdiensten. Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Anke Bakker hekelde ook de toon van het debat en noemde de toon van Kevin Kreuger (JA21) richting het college ‘asociaal’. Hij had de wethouder arrogant genoemd.

Flinke kras op cv

Het debat leverde wel een eerste flinke kras op het cv van de wethouder op, die zal hopen dat er in de komende weken geen nieuwe incidenten plaatsvinden. Mocht een ambulance of brandweer wederom vertraging oplopen, dan kan het zomaar het einde van de proef betekenen. Van der Horst neemt ook het risico dat als er echt een catastrofaal incident is, dit grote politieke gevolgen kan hebben.

Door de aandacht voor de incidenten is het uiteindelijk in het debat weinig gegaan over de reden waarom Amsterdam deze knip als pilot heeft ingevoerd. GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting stelde dat als Amsterdam de komende jaren niets doet tegen de verkeersdrukte, er in de toekomst nog veel meer files komen. Veel partijen wijzen er ook op dat de knip bijdraagt aan een groenere stad, wat hard nodig is om de klimaatambities te halen.

Mocht alles goed gaan, dan wordt tijdens de laatste twee weken van de proef halverwege juli onderzocht hoe succesvol deze is geweest. In het najaar moet de gemeenteraad geïnformeerd worden over de resultaten en moet besloten worden of er in de toekomst een definitieve knip komt.