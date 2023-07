Verkeerswethouder blijft overeind in debat Weesperknip: ‘Ik ga af op inhoudelijke argumenten’

Bloembakken bij de knip in de Weesperstraat. Afgelopen weekend versperden ze de weg, wat vertraging opleverde bij een ambulancerit. Beeld ANP/Paul van Riel

Voorafgaand aan het debat was er spoedoverleg tussen oppositiepartijen VVD, JA21, FvD, CDA en Denk. Punten die ze daar met elkaar bespraken: is verkeerswethouder Melanie van der Horst nog wel ‘in control’ over de knip bij de Weesperstraat, zijn alle meldingen van de hulp- en nooddiensten echt opgenomen in de rapportage en hoe zit het met het aanvullend openbaar vervoer en leerlingenvervoer dat onder de slagbomen door mag?

Stijn Nijssen (VVD) somde het rijtje van incidenten van de afgelopen weken nog maar eens op: ambulances kwamen er niet doorheen, veel files bij Kattenburgerstraat, politie en brandweer die vaker over fietspaden moeten rijden, met de nodige risico’s, en bloembakken die de weg versperden; ambulancepersoneel moest ze vrijdagnacht zelf opruimen, wat vertraging opleverde. Nijssen: “Het is levensgevaarlijk.”

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 kwamen meteen in opstand. Zeeger Ernsting (GroenLinks): “Het gaat hier om vandalisme.” Elise Moeskops (D66): “Het is vreemd dat de VVD niet wil zien dat we daders van een misdrijf moeten straffen.” Nijssen reageerde: “Dat is een valse tegenstelling. Zonder de bloembakken was het niet gebeurd.”

Het is onbekend wie de bloembakken hier heeft neergezet, de gemeente heeft aangifte gedaan.

Meerdere incidenten

Spannend leek het te worden toen Nijssen begon over meerdere incidenten die niet in de rapportages van afgelopen weekend staan. Hij had het over ambulances die zaterdag en zondag vertraging hadden opgelopen richting ongelukken. Süleyman Koyuncu (Denk) wees weer naar berichtgeving van AT5 dat hulpdiensten vaker over het fietspad moeten rijden en dat dit de nodige risico’s meebrengt.

Niet alleen oppositiepartijen wilden van Van der Horst weten hoe dit zit, ook Farley Asruf van coalitiepartner PvdA vroeg om opheldering. Volgens de wethouder ging het om ritten zonder spoed en zijn ze daarom niet opgenomen in de rapportages. Als ze met sirenes hadden gereden, waren de ambulances wel door de files gekomen, verzekerde ze. Tot onvrede van de oppositiepartijen, maar zonder hard bewijs konden ze haar niet in een hoek drijven.

‘Politiek niet handig’

Over de drukte van het afgelopen weekend was het voor de oppositie ook snel gedaan: de werkzaamheden op de A10 en het ongeluk in de IJtunnel waren vooral de schuldige van de vele files in de stad, niet zozeer de knip. Het hielp niet mee dat Google Maps ook nog aangaf dat de A10-Noord gewoon open was. En, zei de wethouder: op advies van experts werd besloten de slagbomen niet open te gooien omdat men dan massaal door de binnenstad zou rijden.

Van der Horst: “Ik heb gedacht: het is politiek heel handig om de knip open te zetten. Dan is in elk geval de Weesperstraat niet de schuldige van de drukte. Maar ik vind dat het mijn taak is als bestuurder om niet af te gegaan op politieke sentimenten, maar op inhoudelijke argumenten.”

Geen wankelende wethouder

De oppositiepartijen willen met de knip stoppen, coalitiepartijen steunen de proef. Net zoals Van der Horst wijzen veel partijen erop dat de informatie die dit oplevert voor de toekomst nodig is, omdat de stad door het rap toenemende inwonersaantal in de toekomst écht vast kan komen te staan. En ze benadrukten: het gaat om een proef, waardoor de stad uiteindelijk kan toewerken naar een autoluwe stad.

Waar het de oppositie vorige week woensdag lukte om de wethouder in een hoek te drijven, werd het deze week vooral een herhaling van zetten. Het spoedoverleg van VVD, JA21, FvD, CDA en Denk vooraf leidde ertoe dat ze pookten bij de wethouder, maar gesteund door de coalitiepartijen en de Partij voor de Dieren wankelde Van der Horst deze keer niet.

Enquête over de knip

Alle buurtbewoners rondom de knip hebben een enquête gekregen over de proef. Inwoners kunnen kiezen tussen ontevreden, tevreden en zeer tevreden. Kevin Kreuger (JA21) en Itay Garmy (Volt) benoemden dat het antwoord ‘neutraal’ ontbreekt en het een sturend onderzoek is. Verkeerswethouder Van der Horst zei dat de gemeente het onderzoek heeft uitbesteed en dat het onderzoeksbureau voor deze methode gekozen heeft. Ze zei niet blij te zijn met hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en neemt het mee in de evaluatie.

