Verkeersruzies: 'Auto brengt slechtste in ons naar boven'

Een drama op het asfalt, vlak voor kerst. Een 34-jarige vrouw en een 44-jarige man uit Wormerveer verongelukten zondag op de A10 bij Amsterdam op de motor.



Verschillende getuigen hebben aan de politie verklaard dat de motorrijders ruzie hadden met de bestuurder van een auto. Een 52-jarige man uit Krommenie is aangehouden.



Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen noemt het bizar dat twee vermoedelijke verkeersruzies zo kort achter elkaar fataal zijn afgelopen. "Dat hoor je bijna nooit."



Motorrijders

Ook in Rotterdam lijkt een verkeersruzie te zijn uitgelopen in een dodelijk ongeval. De kerk in Lekkerkerk stond op eerste kerstdag stil bij het verlies van twee 29-jarige mannen die zondag omkwamen bij een frontale botsing op de N210. Voor het leven van een derde inzittende wordt gevreesd. "Een donderslag bij heldere hemel," zegt Marlene 't Hart van de hervormde kerk.



De politie houdt alle scenario's open, maar het ongeval lijkt voorafgegaan te zijn aan een verkeersruzie. De slachtoffers waren op de terugweg van de doop van hun neefje toen ze het aan de stok kregen met een bestuurder van een personenauto.



Volgens mensen uit de omgeving probeerden ze op een rotonde op de N210 een personenauto van zich af te schudden. Toen de auto van de slachtoffers remde, knalde een personenbusje achterop. Een 28-jarige bestuurder is na het ongeval aangehouden.



'Territoriumdrift'

Verkeersruzies komen volgens Tertoolen wel aan de lopende band voor. "In de auto komt soms het slechtste en meest primitieve van de mens naar boven," zegt hij.



"De auto is een uitbreiding van hun ego. Veel mensen kunnen weinig hebben van anderen op de weg. Ze krijgen territoriumdrift en willen hun eigen stukje asfalt veroveren."



In de begrenzing van hun eigen auto voelen mensen zich anoniem, zegt Tertoolen.



Pk's laten brullen

Bovendien geeft het apparaat hen een gevoel van macht. "Met een simpele voetbeweging kun je de pk's laten brullen. Mensen willen een ander een poepie laten ruiken."



Volgens Tertoolen kan het een heerlijk gevoel zijn om de auto even de sporen te geven op de weg. "Maar het is maar een kleine stap naar dat andere gedrag, waarbij mensen al uit hun dak gaan als iemand zijn knipperlicht niet gebruikt. Dan wordt de auto een gevaarlijk instrument."



