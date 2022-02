Verkeersruzie op Sloterweg ontaardt in nat pak en geramde auto: ‘Ongekende agressie’

Beeld Joris van Gennip

Volgens een woordvoerder van de politie was een wegversmalling op de Sloterweg de initiële aanleiding voor de ruzie. Twee tegenliggers zouden allebei niet achteruit hebben willen gaan om de ander ruimte te geven. Daarop ontstond een hevige vechtpartij op straat. Een van de twee betrokken mannen werd daarbij in de sloot naast de weg geduwd.

Op verzoek de 2 filmpjes van de ruzie op de #Sloterweg weggehaald. Deze is minder identificeerbaar. Het geeft weer hoeveel frustratie en agressie er wel eens is daar. pic.twitter.com/Swaig9mxh6 — Maikel Solzjenitsyn⚒ (@maikeltjeonline) 31 januari 2022

Op een filmpje gemaakt door een omwonende is te zien hoe de mannen, met de voorhoofden tegen elkaar, met elkaar op de vuist gaan. Vervolgens, wanneer beide mannen weer richting hun eigen auto’s zijn gegaan, rijdt de bestuurder met het natte pak abrupt en met hoge snelheid tegen de andere auto aan. Hij ramt hem hard – aan de voorkant en, na even manoeuvreren, ook aan de achterkant. De bestuurder van de auto kan nog net op tijd wegspringen. “Een zoveelste verkeersruzie,” aldus de politie, “maar deze mate van agressiviteit is echt ongekend.”

De politiewoordvoerder wist te vertellen dat beide mannen vanwege hun verwondingen voor controle naar het ziekenhuis zijn gebracht. Beide auto’s dienden weggesleept te worden door de aangerichte schade. “Allebei gaven ze aan aangifte tegen elkaar te willen gaan doen. Daar is het nu op wachten voor verdere afhandeling.”