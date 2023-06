Verkeersregelaars langs de knip mikpunt van gefrustreerde bestuurders: ‘Er is hier wel vijf keer door de slagboom heengereden’

De knip op de Weesperstraat zorgt voor onvrede achter het stuur. Verkeersregelaars zijn ongewilde bliksemafleiders voor gefrustreerde weggebruikers. ‘Boze mensen spreek ik rustig aan. Als ze uitstappen, doe ik zelf een stapje terug.’

“Hier op Kattenburg zijn mensen best agressief,” zegt verkeersregelaar Mustafe Ibrahim (33), geposteerd tegenover de slagbomen bij de Kattenburgergracht. Terwijl Ibrahim praat, bonkt er voor zijn ogen een bestelbusje over de stoep, om vervolgens langs de slagboom te glippen en achteloos verder te rijden richting de Oostenburgergracht. Het gaat te snel om er iets aan te doen.

Verspreid door stadsdeel Centrum staan er, inclusief de knip op de Weesperstraat, vier doorlaatposten die sluipverkeer moeten voorkomen. Die worden in verschillende shifts van zes uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds bemand door verkeersregelaars.

Bij de post op de Hoogte Kadijk staan Mohammed Aldaraaj (44) en Chernor Jalloh (42). Ze hebben hun handen vol aan bestuurders die verhaal komen halen. Een Audi-bestuurder doet zijn beklag en krijgt bijval van een omstander, die met veel stampij haar telefoon tevoorschijn trekt: “Je kunt die slagboom toch wel opengooien? Ongelofelijk, dit gaat nu op Twitter. Echt een paarse krokodil.”

Intimidatie

Jalloh is inmiddels wel wat gewend. “In de eerste week was er veel ruzie, veel te veel,” zegt hij hoofdschuddend. Op de Laagte Kadijk is naast de slagbomen een krappe fietsdoorgang. Jalloh laat een foto zien van een Mercedesbusje dat zich hier doorheen probeerde te wurmen en klem kwam te zitten tussen een boom en een betonblok. En hij vertelt over een bestuurder die de slagbomen eigenhandig probeerde op te tillen.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) noemt in een brief, waarin ze de afgelopen twee weken van de knip evalueert, een patroon van frustratie en agressie van gefrustreerde weggebruiker jegens verkeersregelaars. ‘Dit varieerde van verbale intimidatie tot een incident met fysiek geweld waarbij aangifte is gedaan voor mishandeling.’ Er zijn bij deze incidenten ook een aantal slagbomen vernield. De gemeente houdt geen cijfers bij van dit soort incidenten op andere plekken in de stad.

Door de slagboom

Op de Oostenburgergracht staan twee verkeersregelaars die beiden niet met hun naam in de krant willen. Ze bevestigen dat het soms moeilijk werken is: “Je krijgt hier hoofdpijn. Ik dacht dat Nederlandse mensen aardig waren, maar dat valt wel mee,” zegt een van hen lachend.

En het blijft niet bij verbale agressie: “Er is hier wel vier, vijf keer recht door de slagboom heengereden. Wij kunnen daar niets aan doen, wij zijn geen politie. Ze krijgen de boete wel thuisgestuurd.”

Veel verkeersregelaars reageren schouderophalend op vragen over incidenten met intimiderende of agressieve weggebruikers. Tijdens hun opleiding leren verkeersregelaars om te gaan met (verbale) agressie. Zo grepen Jalloh en Aldaraaj niet direct in toen iemand de slagbomen zelf probeerde op te tillen. “We lieten hem uitrazen en vroegen toen: ‘Ben je klaar?’ We hebben geleerd om nooit fysiek te worden.”

Ook Ibrahim is door zijn werk getraind in fysieke de-escalatie: “Boze mensen spreek ik rustig aan. ‘Adem in, adem uit, meneer,’ zeg ik dan. Als ze uitstappen, doe ik zelf een stapje terug.” Op de post bij de Anne Frankstraat stelt Melih (28) dat voorkomen beter is dan genezen: “Het draait om je uitstraling. Als je zwakte toont, lopen mensen over je heen.”

Sympathie

Hoewel verkeersmedewerkers dagelijks worden lastiggevallen, kunnen ze bijna allemaal wel sympathie opbrengen voor de ontstane frustratie. Een verkeersregelaar op de Oostenburgergracht: “Ik snap de mensen wel. Als je daar woont, is dat lastig.” Dan, grijnzend: “Soms liegen ze ook. Er wonen daar verderop volgens mij wel vijfhonderd artsen.”

Ibrahim: “Ik heb wel medelijden met leveranciers en mensen die naar het ziekenhuis moeten. Ik ben het ook niet helemaal eens met hoe de gemeente dit heeft aangepakt. Zes weken is te lang, drie was beter geweest.”

De afzettingen staan er nog tot 23 juli. Ibrahim weet in ieder geval wel waar hij tot die tijd het liefst staat: “Bij de Anne Frankstraat, daar zijn de mensen wél aardig.”