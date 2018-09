Verkeersoverlast door Dam tot Damloop

Grootste ingreep is het afsluiten van de IJunnel op zondag 23 september. Tussen 7.00 en 17.30 uur zijn de Prins Hendrikkade en de IJtunnel afgesloten voor alle verkeer. Het Damrak en Rokin zijn ook niet bereikbaar met de auto, ook niet via de Vijzelstraat.



In Noord wordt de Nieuwe Leeuwarderweg vanaf de IJdoornlaan richting het centrum tussen 7.00 en 17.30 uur afgesloten. Vanuit Noord blijft de binnenstad bereikbaar via de Piet Heintunnel. Dat geldt ook voor verkeer van het centrum richting Noord.



Verkeersvrij

Ook de straten rondom deze grote verkeersaders zijn tijdelijk afgesloten of onbereikbaar door afsluitingen. De gemeente heeft een gedetailleerd overzicht gepubliceerd met per straat de verwachte stremmingen.



Het parcours is in het algemeen verkeersvrij een half uur voordat de eerste deelnemer passeert tot en met ongeveer 10 minuten na de passage van de laatste lopers, maar in sommige straten pas na de afbouwwerkzaamheden.



Zaandam

Ook in Zaandam moet het verkeer rekening houden met afsluitingen. Daar gelden de meeste afsluitingen voor zowel zaterdag als zondag.