Verkeer rond Amsterdam muurvast na ongelukken

Omstreeks 10.30 uur was de laatste file pas opgelost, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).



Om 09.14 uur stond er nog 38 kilometer file op de snelwegen, terwijl dan normaal de spits nagenoeg voorbij is. De problemen begonnen toen net na de Coentunnel op de A10 West een ongeluk gebeurde tussen drie bedrijfsbusjes.



Coentunnel

In de rechter tunnelbuis van de Coentunnel werd de rechter rijstrook afgesloten, waardoor verkeer vanaf de A8 en de aansluitende A7 vast kwam te staan. Op de A10 was het op meerdere plekken vervolgens raak, aldus de VID.



Op de A9 gebeurden bij knooppunt Haarlem-Zuid in beide richtingen incidenten, wat vooral richting Amstelveen vanaf knooppunt Velsen een fikse file opleverde. De file die het langst stond, was er een op de A9 richting Diemen.



Daar was op de verbindingslus naar de A2 een ongeluk gebeurd met vijf auto's. Na het afhandelen van het ongeluk stond er nog 8 kilometer file vanaf Badhoevedorp.



Deze file was rond 10.30 uur voorbij, aldus de VID.