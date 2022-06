Verhuurverbod voor slecht geïsoleerde huizen vanaf 2030

Het kabinet wil ook particuliere huurders dwingen iets te doen aan tochtige woningen. Beeld ANP

Dat is onderdeel van een serie plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om de zogeheten verduurzaming van woningen betaalbaar te houden voor iedereen. De komende decennia moeten huizen massaal van het gas af en op andere manieren worden verwarmd. Dat kost veel geld en lang niet iedereen kan dat betalen.

De plannen zijn nog niet allemaal even ver uitgewerkt. Een van de onderdelen is dat slecht geïsoleerde huizen niet meer mogen worden verhuurd vanaf 2030. Met woningcorporaties zijn al afspraken gemaakt om huizen met energielabel E, F en G de komende jaren te verbeteren of te vervangen. Maar het kabinet wil ook particuliere huurders dwingen iets te doen aan tochtige woningen. Er komt een uitzondering voor monumentale huizen waarbij isolatie niet altijd mogelijk is.

Onlangs werd al bekend dat het kabinet wil dat huiseigenaren vanaf 2026 verplicht worden ten minste een hybride warmtepomp te laten installeren wanneer zij hun cv-installatie vervangen. Zo wil het kabinet afdwingen dat mensen sneller overstappen op een verwarming die minder of geen aardgas gebruikt. In 2050 moeten vrijwel alle huizen van het aardgas zijn afgesloten.

Subsidies

Om van het gas af te gaan is vaak meer nodig dan alleen de cv vervangen. Zo moeten huizen vaak ook beter worden geïsoleerd en moeten er als het even kan zonnepanelen worden geïnstalleerd om te voorkomen dat mensen een torenhoge stroomrekening krijgen. Dat kost veel geld. Om ervoor te zorgen dat iedereen dat kan betalen, wil het kabinet het makkelijker maken om een lening af te sluiten. Zo kunnen mensen met lagere inkomens geld lenen bij een Warmtefonds van de overheid tegen 0 procent rente.

Daarnaast worden subsidieregels versoepeld. De subsidiebedragen voor isolatie en (hybride) warmtepompen zijn per 1 januari 2022 verhoogd van 20 naar 30 procent bij het nemen van twee of meer maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie van dak en spouwmuren. De Jonge wil dat iemand straks ook voor één isolatiemaatregel al subsidie kan krijgen.

Twee weken geleden kwam De Jonge ook al met een stel plannen om iets te doen aan de torenhoge woonlasten van mensen. Zo mogen verhuurders in de toekomst voor een woning niet meer vragen wat ze willen, als het aan de minister ligt. Net als bij sociale huurwoningen worden er normen gesteld aan hoe hoog de huurprijs mag zijn bij woningen op de zogeheten vrije markt.