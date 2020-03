Verhuurdersheffing blokkeert duizenden nieuwe woningen

De verhuurdersheffing is een rem op de nieuwbouw, volgens gemeente, corporaties en huurdersverenigingen. Beeld ANP

Dit stellen de corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente Amsterdam in een gezamenlijke brief aan minister Stientje van Veldhoven. ‘Het is dan ook de hoogste tijd om de heffing te beëindigen.’

De brief aan Van Veldhoven, die gedurende de afwezigheid van haar collega Kajsa Ollongren verantwoordelijk is voor Wonen, gaat over de verhuurdersheffing die corporaties moeten betalen over de WOZ-waarde van hun huurwoningen.

Dit gaat Amsterdamse corporaties tezamen naar verwachting één miljard euro kosten in de komende vier jaar. Dat geld kunnen ze niet besteden aan de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in de stad.

“Zonder deze fiscale druk zouden de corporaties 6000 extra woningen kunnen bouwen en bij 7500 woningen meer kunnen investeren in verduurzaming en de energietransitie,” schrijven ze aan de minister.

Corporaties hebben met de gemeente afgesproken dat ze jaarlijks 2500 sociale huurwoningen bouwen plus nog eens een flink aantal middeldure huurhuizen.

Rem op nieuwbouw

Volgens gemeente, corporaties en huurdersverenigingen heeft Amsterdam behoefte aan meer betaalbare huizen, gezien de voortdurende prijsstijgingen en de woningnood. De verhuurdersheffing is volgens hen een rem op de nieuwbouw.

Corporaties ageren al veel langer tegen de verhuurdersheffing, die in 2014 is ingevoerd als crisismaatregel met als doel de staatsschuld te verlichten. Inmiddels daalt de staatsschuld en heeft Nederland een overschot op de begroting, maar de corporaties betalen nog altijd hun heffing. In oktober maakten de corporaties nog bezwaar toen ze hun jaarlijkse bijdrage moesten overmaken.

Amsterdamse corporaties vinden dat ze ook nog eens extra worden gepakt, omdat de verhuurdersheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van de huizen: hoe hoger die is, hoe meer ze moeten betalen. In Amsterdam is die WOZ-waarde veel hoger dan in de rest van Nederland. Amsterdamse corporaties betalen hierdoor meer dan gemiddeld.

In de regio Amsterdam dragen corporaties zestien procent van de huurinkomsten af aan het Rijk. Landelijk is dat twaalf procent. “Anders gezegd: gemiddeld genomen betaalt de corporatie per Amsterdamse woning per jaar 250 euro meer aan heffing dan in andere gemeenten.”