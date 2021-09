Verhuurders rekenen vaak te veel servicekosten: ‘Misbruik’

Een glazenwasser. Beeld Getty Images

Verhuurders mogen geen winst maken op servicekosten en alleen de kosten die zij zelf maken een-op-een doorbereken aan de huurder. Toch blijkt de praktijk anders. In de tweehonderd zaken die BNR bestudeerde, oordeelde de Huurcommissie in 90 procent van de gevallen dat er te veel servicekosten werd berekend. Gemiddeld leverde dit huurders 500 euro op, die zij terugkregen van de huisbaas.

Volgens Gert Jan Bakker van stichting !Woon, die bemiddelt bij huurconflicten, wordt er in Amsterdam ook vaak te veel servicekosten gerekend. “Er wordt veel misbruik van gemaakt door verhuurders. Dan wordt er bijvoorbeeld iedere maand 6 euro gerekend voor een glazenwasser, die nooit komt. Dan wordt geld gevraagd voor diensten die niet geleverd worden.” Vooral bij grote wooncomplexen kunnen verhuurders op die manier flinke winsten behalen, zegt Bakker.

Gelijk

Hij noemt een appartementencomplex van verhuurder Camelot aan de Rijswijkstraat in Nieuw-West als voorbeeld. Daar trokken verschillende huurders samen met stichting Woon! op tegen de verhuurder, omdat zij van mening waren te veel servicekosten te betalen naast hun huur. Na een serie procedures oordeelde de Huurcommissie uiteindelijk dat Camelot over 2018 inderdaad 500 euro servicekosten per huurder te veel in rekening had gebracht. Dat geld kregen de huurders allemaal terug.

Toch is het niet voor iedereen zo eenvoudig om naar de Huurcommissie te stappen en gelijk te krijgen, legt Bakker uit. “We starten af en toe procedures bij de Huurcommissie als het gaat om sociale huurwoningen. Maar bij vrije sectorwoningen moet je naar de rechter stappen en dat brengt natuurlijk veel kosten met zich mee. Dat gebeurt vaak alleen als de belangen echt groot zijn.”