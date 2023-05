Verhuurders kritisch op einde flexhuur: ‘Scheiden wordt alleen voor de rijken, en huren voor de happy few’

Als de Eerste Kamer er ook mee instemt, mogen woningen vanaf volgend jaar niet meer worden verhuurd met een tijdelijk contract. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

De initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer; nu moet ook de Eerste Kamer er nog mee instemmen. Hiermee wordt de wet van 2016 teruggedraaid waarmee het voor eigenaren van woningen mogelijk werd om tijdelijke huurcontracten aan te bieden.

Voor Amsterdam betekent dit dat er een einde komt aan de woononzekerheid die de afgelopen jaren voor veel onrust heeft gezorgd bij huurders die steeds maar maximaal twee jaar in een woning konden blijven. Na afloop van hun contract waren zij gedwongen op zoek te gaan naar een nieuw en vrijwel altijd veel duurdere woning.

Goed nieuws voor huurders

Volgens Maarten Wiedemeijer van de Woonbond in Amsterdam is er sprake van een belangrijke stap voorwaarts. “Als een vast wooncontract de norm is, is dat goed nieuws. Er zijn straks natuurlijk uitzonderingen, maar het is aan ons om erop toe te zien dat verhuurders hier geen misbruik van gaan maken.” Situaties waarin tijdelijk verhuur nog wel mag, zijn bijvoorbeeld als een verhuurder de woning nodig heeft voor zichzelf, een kind of een ouder, of als diegene gaat proefsamenwonen.

Gert Jan Bakker van Stichting Woon in Amsterdam is heel blij met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten. “De wet van 2016 was een zeer ernstige aantasting van de rechten van huurders. Ze hadden in veel gevallen geen poot om op te staan als de eigenaar ze eruit wilde zetten.”

De wet werd mede ingevoerd met als argument dat daardoor meer huurwoningen op de markt zouden komen, omdat je als verhuurder niet meer ‘vastzit’ aan huurders. Maar of dat ook is gebeurd, is nooit bewezen.

De Woonbond verwacht niet dat veel eigenaren hun woningen uit de verhuur zullen halen vanwege de nieuwe wet. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoek gedaan waaruit niet blijkt dat er structureel meer huurwoningen zijn bijgekomen door de wet van 2016. Waarom zou het omgekeerd dan wel het geval zijn?”

Funest voor woningmarkt

Voorzitter Patrick Smolders van de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam spreekt echter van een ‘zeer onverstandige zaak’. “Dit is funest. Hiermee wordt de flexibiliteit van de woningmarkt verder beperkt. Heel veel huurwoningen zullen niet meer worden verhuurd wanneer de eigenaar geen zekerheid heeft dat de woning ook weer vrijkomt. Wij zien nu dat woningen massaal worden verkocht, vooral door mensen met één woning voor de verhuur: zij willen niet levenslang vastzitten aan hun huurders, ze zijn als de dood dat er slechte huurders in komen.”

Het is de doodsteek voor de bijdrage van particuliere verhuurders aan het oplossen van de woonproblemen, zegt Jasper de Groot van verhuurplatform Pararius. “Waarom zou je nog een woning verhuren? De stapeling van maatregelen is onbegrijpelijk. Voor veel van de verhuurders is de maat nu vol, terwijl het ergste nog moet komen: de regulering van de middenhuur.”

‘Huren wordt voor de happy few’

Voor Amsterdam betekent het einde aan tijdelijke huurcontracten dat eigenaren gaan verkopen, zegt De Groot. “Er komen dan steeds minder huurwoningen. Wie nog wel verhuurt, kan daar dan straks de hoofdprijs voor vragen. Huren in Amsterdam wordt dan iets voor de happy few. Scheiden is dan nog slechts voorbehouden aan de rijken, het wordt gewoon te duur.”

De Tweede Kamer heeft er ook mee ingestemd dat het verboden wordt om kamers te verhuren met een tijdelijk contract. Dit betekent meer zekerheid voor kamerhuurders, zoals studenten, en de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders.

Bakker vindt ook dit een goede zaak. Hij is niet bang dat mensen de rest van hun leven aan hun studentenkamers zullen vasthouden. “Dat wil toch niemand? Natuurlijk moeten er ook meer kamers worden gebouwd. Maar bovenal is het van belang dat het probleem niet langer wordt afgewenteld op mensen die erdoor worden beperkt in hun woonrechten.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.