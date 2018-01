Verhuurders Airbnb: 'De goeden lijden nu onder de kwaden'

Lara Sala (42), yogadocente, Oud-West

"Als wij zelf een weekendje weg gaan of met vakantie zijn, verhuren wij meestal onze woning. Ik hoor veel verhalen over expats die hier een huis kopen als investering en het dan bijna constant verhuren. Daar is Airbnb dus niet voor bedoeld. Deze nieuwe regel gaat dat alleen niet oplossen. Je moet de huisjesmelkers aanpakken."



"Wat veel mensen vergeten is het idealisme waaruit Airbnb is ontstaan: op een creatieve manier geld verdienen zodat je wat meer financiële ruimte hebt om leuke dingen te doen."



"Mijn man en ik proberen onze gasten een leuk verblijf te geven. Wij appen vaak met de mensen die wij over de vloer krijgen, het is bijna alsof we vrienden te logeren hebben."



