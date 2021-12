Verhuurderheffing afgeschaft, gemeente koopt voorlopig geen sociale huurwoningen op

Door de afspraken in het nieuwe regeerakkoord verdwijnt de noodzaak van de gemeente om sociale huurwoningen op te kopen. Beeld Hans van Rhoon/AMP

Dat schrijft wethouder Jakob Wedemeijer (wonen) in een brief aan de raad. Eerder dit jaar kreeg hij opdracht om zo’n opkoopstrategie uit te werken, omdat een meerderheid van de raad er ontevreden over is dat Amsterdamse woningcorporaties jaarlijks enkele honderden sociale huurwoningen verkopen. De belofte dat de sociale voorraad in de stad stijgt, wordt hierdoor niet gehaald.

Het onderzoek naar het opkopen van woningen is net klaar, maar lijkt alweer te zijn ingehaald door de realiteit. Woningcorporaties verdedigden het verkoopbeleid doorgaans door te verwijzen naar de verhuurderheffing. Amsterdamse corporaties moesten jaarlijks 200 miljoen euro verhuurderheffing overmaken naar Den Haag. Dit was volgens hen niet mogelijk zonder het verkopen van een deel van de sociale voorraad. Maar in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de verhuurderheffing wordt afgebouwd tot nul in 2025. Daarmee verdwijnt de behoefte om nog veel woningen te verkopen, en dus ook de noodzaak van de gemeente om deze woningen op te kopen.

‘Mocht de investeringsruimte van de corporaties substantieel verruimd gaan worden door het nieuwe kabinet, is er geen aanleiding meer om verder te gaan op het onderzochte pad,’ schrijft Wedemeijer aan de raad. Na de raadsverkiezingen kan het onderwerp weer op de politieke agenda komen als er genoeg partijen zijn die er toch mee door willen gaan.

Opkoopvarianten

Uit de verkenning van Wedemeijer blijkt dat zeker drie opkoopvarianten praktisch uitvoerbaar zijn. Ten eerste zou Amsterdam bewoonde sociale huurwoningen kunnen opkopen via een deelneming. Ook een Koopgarant-regeling, waarbij starters een kans krijgen op een sociale huurwoning met een gemeentelijk recht op terugkoop, was een mogelijkheid. Als derde optie was bedacht dat Amsterdam lege sociale huurwoningen zou kopen om kwetsbare groepen te huisvesten, wier verblijf de stad nu ook al veel geld kost.