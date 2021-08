Verhuurder studentenflat verbiedt na brand regenboogvlaggen in gangen: ‘Zodat rust terugkeert’

De bewoners van de door brand getroffen studentenflat in West eisen dat studentenhuisvester Duwo maatregelen neemt om een dergelijke brand te voorkomen. Duwo verbiedt voorlopig het ophangen van regenboogvlaggen in de gangen.

Een ‘levensgevaarlijke situatie’ noemen de studenten de situatie in hun brief. Ze zeggen zich niet veilig te voelen in hun woningen. Sommige bewoners willen niet meer terug naar de studentenflat waar vrijdagochtend 20 augustus brand uitbrak en vier mensen gewond raakten.

‘Bewoners zouden binnen enkele minuten door hun eigen of een centraal brandalarm gealarmeerd moeten worden om zichzelf in veiligheid te brengen,’ staat in de brief. De studenten stellen dat een overgroot deel van de bewoners niet gewekt werd door een brandalarm, maar door een geur van rook of gebons op de deuren door medestudenten. Ze vinden dat er een onderzoek moet plaatsvinden door een onafhankelijke brandveiligheidsexpert. Ook willen ze camera’s bij de ingang, liften en nooduitgangen.

“Kijk,” zegt de 24-jarige studente Jackie terwijl ze over de verschillende etages loopt, “nergens hangen brandblusapparaten in de gang. Er is geen noodknop die we kunnen inslaan.”

Bij de liften hangen rookmelders die ervoor zorgen dat de branddeuren sluiten en de liften onbruikbaar zijn. ‘Deze rookmelders maken echter geen geluid,’ staat in de brief.

Op en rond de achtste etage van de 245 studio’s tellende studentenflat is de brandlucht nog goed te ruiken. De achtste verdieping van de flat is onbewoonbaar geworden. Deuren en ramen zijn met houten schotten dichtgespijkerd.

Van het slot

Een tiental bewoners blijkt tijdens de brand bestolen te zijn van onder andere laptops, computers, telefoons, televisies en legitimatie. De 24-jarige Melissa Bakker woont op de tiende etage. Zij werd wakker van een brandlucht en hoorde mensen om hulp roepen. Samen met een medebewoner bonkte ze op deuren om andere studenten te waarschuwen. “Het was heel angstig. Daarna rende ik naar beneden en vergat ik mijn deur op slot te doen.”

Justin Zinn (33), die met zijn vriendin Emma op de elfde verdieping woont, probeerde ook anderen te waarschuwen. Hij kwam vast te zitten in het trappenhuis. Hij had in de haast geen sleutel bij zich om de nooddeur van buiten weer te openen. “De rook van de achtste etage kwam naar boven. Het was heel eng. Gelukkig hoorde iemand mijn gebonk,” zegt Zinn. In de brief eisen de studenten dat de nooddeuren tijdens een brand automatisch van het slot gaan.

In de studentenflat is het al vanaf begin dit jaar hommeles. In februari werd bij een achttal bewoners een wit kruis op de deur getekend en in mei werd een Vietnamese vlag op de deur van een Vietnamese student besmeurd met een hakenkruis. In juli werden papieren regenboogvlaggen in brand gestoken die bewoners op hun deuren hadden geplakt.

De studenten vrezen dat de dader of daders in de flat wonen. Volgens een 24-jarige bewoner van de achtste etage lopen er soms ook ‘louche uitziende figuren’ in het gebouw die er niet lijken te wonen. Ze wil niet terug naar haar studio. “Ik voel me er niet veilig.”

Duwo stuurde de bewoners maandag een brief waarin het erop wijst dat het gebouw aan de wettelijke brandveiligheidseisen voldoet. ‘De brandweer heeft geconstateerd dat alle rookmelders zijn afgegaan op de verdiepingen waar rookontwikkeling was,’ aldus Duwo.

Volgens studente Jackie is dit niet waar. “Op de achtste verdieping zijn niet in alle woningen de rookmelders afgegaan.”

Geen risico

In de brief van Duwo vraagt de studentenhuisvester de bewoners regenboogvlaggen voortaan binnenskamers aan de binnenzijde van het raam op te hangen en niet meer op de voordeur in de gang, in de openbare ruimte van het pand of in de liften, om de veiligheid en de rust binnen het pand terug te brengen. Anders zal Duwo de vlaggen verwijderen.

Duwo zegt een initiatief om regenboogvlaggen in de wijk te verspreiden en een statement te maken tegen anti-lhbtq-geweld te steunen. Maar: ‘We willen niet het risico lopen dat er weer een incident gebeurt met deze vlaggen in het pand.’

Ook meldde Duwo dat 25 mensen een nieuwe woning aangeboden krijgen. De studenten hebben maandag een crowdfundingsactie opgezet voor de slachtoffers van de brand. Vanochtend was reeds 2000 euro ingezameld.