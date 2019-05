Verhuurder kan forse boete voor wietplantage krijgen

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) krijgt 500.000 euro van het rijk voor een project om woningverhuurders die in de fout gaan harder te bestraffen. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de gemeenteraad.



Nu blijven eigenaren van drugs­woningen relatief vaak buiten schot en missen zij slechts een aantal maanden huurinkomsten als de woning na een overtreding tijdelijk wordt gesloten.



Subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt het mogelijk dat Ivens een standaardprocedure ontwikkelt waarbij verhuurders automatisch een forse boete krijgen als in hun vastgoed de woonregels worden overtreden. Onderdeel van de standaardprocedure is dat bij malafide verhuurpraktijken niet alleen de gemeente in actie komt, maar meteen ook het bureau Bibob, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.



Daarnaast onderzoekt Ivens of beheerovername kan worden ingezet als een nieuw instrument. Hierbij blijft de woning na een overtreding eigendom van de eigenaar, maar neemt de gemeente tijdelijk de exploitatie van het vastgoed over zodat er wel in gewoond kan worden, maar de eigenaar er geen zeggenschap over heeft.



Later dit jaar introduceert Ivens ook de verhuurvergunning. Dit is een nieuw register voor de verhuurders waarmee op dit moment in Groningen wordt geëxperimenteerd.