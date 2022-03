Verhuurder in Amsterdam deed poging Russische expat uit huis te zetten

Volgens de stichting gaat het om een ‘verhuurder die doelbewust de grenzen opzoekt, of daar overheen gaat.’ Beeld Getty Images/Image Source

Dat meldt stichting !Woon. De vrouw kwam woensdag langs bij een vestiging van !Woon, vertelt woordvoerder Gert Jan Bakker. Van haar verhuurder had ze op 28 februari bericht gekregen over een abrupte huuropzegging. In de brief, die de stichting heeft ingezien, gaf de verhuurder aan het huurcontract op te zeggen omdat de vrouw de Russische nationaliteit heeft, vanwege de Russische inval in Oekraïne. “Haar contract, dat liep vanaf 1 januari, zou op 1 maart worden stopgezet. Ze zou de volgende dag uit haar woning moeten, was de boodschap,” vertelt Bakker.

“We hebben naar die brief gekeken en direct geconcludeerd dat het flauwekul is,” aldus Bakker. “Maar het is natuurlijk logisch dat zo’n bericht stress veroorzaakt. Veel expats weten niet alles van het huurrecht.”

Volgens de woordvoerder heeft !Woon de vrouw gerust kunnen stellen. Haar werk heeft juridische hulpverlening ingeschakeld. Die heeft de verhuurder laten weten dat nationaliteit geen juridische grond is om een contract zomaar op te zeggen. Of er daarna nog contact is geweest tussen verhuurder en huurder, kan de woordvoerder niet met zekerheid zeggen.

‘Verhuurder zoekt doelbewust grenzen op’

Volgens Bakker gaat het om een middelgrote verhuurder die ‘tientallen woningen’ in de stad verhuurt. Om welke verhuurder het precies gaat, wil hij niet zeggen. Wel is de verhuurder bekend bij de stichting. “Het is een verhuurder die doelbewust de grenzen opzoekt, of daar overheen gaat.”

Tot nu toe heeft de stichting niet meer meldingen ontvangen van misstanden rondom huurcontracten vanwege de oorlog in Oekraïne.