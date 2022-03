Verhuurder Change= zegt huurcontracten bewoners op na conflict rond verdrievoudigde servicekosten

Change=-locatie op het August Allebéplein in Amsterdam Nieuw-West. Beeld Jean-Pierre Jans

“De bewoners zijn geschrokken en geschokt, want ze willen niet weg,” zegt Tjerk Dalhuisen van !Woon, dat opkomt voor onder meer de belangen van huurders. Net als de drie bewoners die vorige week een brief ontvingen van Change= met de opzegging van hun huurcontract per 30 april 2022, denkt hij dat het te maken heeft met het niet akkoord gaan met de verdrievoudiging van de servicekosten. “Alle drie de bewoners hebben de verhoging van de servicekosten namelijk gestorneerd,” legt Dalhuisen uit.

Begin februari berichtte Het Parool over het hooglopende conflict tussen de bewoners en verhuurder Change=. De rechter oordeelde vorig jaar dat bewoners van de 500 studio’s aan het August Allebéplein in Nieuw-West jarenlang onterecht ‘communitykosten’ hadden betaald – naast de kale huur en servicekosten – voor zaken als rolgordijnen, de vloer, schilderijhaakjes en activiteiten die nooit plaatsvonden. Volgens de rechter moesten alle kosten van Change= worden ondergebracht in de servicekosten én worden uitgesplitst. De verhuurder mag wettelijk gezien niet verdienen aan servicekosten, via een uitsplitsing kan de huurder daarop toezien.

Verschuiven van kosten

Na de uitspraak vorig jaar oktober schrapte Change= de communitykosten, maar verdrievoudigde de servicekosten. Het bedrijf dat behalve in Nieuw-West ook in Zuidoost en Utrecht in totaal 1700 woningen verhuurt, vertelde dat dit logisch was. “De totale woonlast blijft gelijk,” zei een woordvoerder van Change= begin februari. “Met de uitspraak van de rechter verschuiven we de communitykosten naar de servicekosten.” Volgens de verhuurder is dat in overeenstemming met de uitspraak van de rechter.

Maar volgens de bewoners heeft Change= tot op heden geen inzage gegeven in de kosten, bijvoorbeeld via facturen. Inmiddels maakt een aantal bewoners niet langer de gevraagde 166 euro aan servicekosten over, maar het oude bedrag à 50 euro. Dat heeft tot conflict geleid tussen de partijen. Nieuwe zaken staan op de rol bij de Huurcommissie, maar nog voordat die uitspraak heeft kunnen doen, is van enkele bewoners nu het huurcontract opgezegd. Eerder kregen andere bewoners al een negatieve huurdersverklaring, een soort bewijs van goed gedrag, waardoor verhuizen lastiger werd. Change= zegt niet anders te kunnen omdat het zich aan een ‘afspraak tussen alle woningcorporaties’ en verhuurders moet houden.

Volgens Dalhuisen kunnen niet alle 500 bewoners op korte termijn een dergelijke brief van Change= verwachten, omdat er volgens hem verschillende soorten contracten zijn afgesloten. “Dit gebeurt vooral bij bewoners die afgelopen jaar een huurcontract hebben afgesloten, omdat Change= nog niet zo lang met deze vorm van tijdelijke huurcontracten werkt. Ook is het contract van veel huurders al verlengd en daarom niet meer tijdelijk,” legt hij uit.

Procedurechaos

!Woon wil dat Change= de brieven intrekt en de huurcontracten verlengt. “Als dat niet gebeurt, zullen we deze mensen op korte termijn juridisch bij gaan staan,” zegt Dalhuisen. Volgens hem kan er dan met alle zaken die door elkaar gaan lopen, wel een ‘procedurechaos’ ontstaan. “En dat is niet omdat wij dat willen, maar omdat Change= daarop aanstuurt.”

Change= laat via advocaat Royce de Vries schriftelijk weten dat het besluit om een huurcontract niet te verlengen ‘niet lichtvaardig wordt genomen. De betreffende bewoners hebben diverse waarschuwingen ontvangen, waarbij zij zijn gewezen op de mogelijke gevolgen van het door hun vertoonde gedrag’.

Aan het niet verlengen van een huurcontract liggen volgens de verhuurder de volgende redenen ten grondslag: niet passen binnen de community, overlast, asociaal gedrag en/of niet tijdige betalingen van huur – en servicekosten. Minder dan vijf procent van de 300 bewoners met een tijdelijk contract zou geen verlenging krijgen. Volgens Change= maakt ‘het enkele feit dat de servicekosten voorliggen bij de huurcommissie, niet dat huurders recht zouden hebben op opschorting van de betalingsverplichting van de voorschotten voor geleverde diensten’.