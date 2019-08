Verhuizing stadsarchief van start: ‘Het is een flinke operatie’

Verhuizing stadsarchief Beeld Stadsarchief Amsterdam

“Het is een flinke operatie,” zegt Emmy Ferbeek, hoofd van de afdeling Archief- en Collectiebeheer van het Stadsarchief. “Bovendien kunnen er per dag maar een paar ritten worden gemaakt, omdat er op de nieuwe locatie in Noord maar één lift is.” De verhuizing duurt twee maanden. In totaal wordt 25 kilometer aan archiefmateriaal verplaatst. Het Stadsarchief rekent in kilometers, omdat het simpelweg niet te doen is om per stuk te rekenen.

Alleen documenten van na 1811 worden ondergebracht in het nieuwe depot aan de Tt. Vasumweg. Dat is inhoudelijk logisch omdat er vanaf dat jaartal een nieuwe manier van opslaan werd geïntroduceerd door Napoleon, vertelt Ferbeek. “Bovendien is papier vanaf 1850 houthoudend, dat moet op een lage temperatuur worden bewaard, anders vergaat het sneller. Dat kan goed in het nieuwe depot."

Alle affiches, prenten, tekeningen, foto’s en bewegende beelden blijven in het oude archief in het monumentale pand De Bazel aan de Vijzelstraat. Ook het publiekscentrum voor onderzoek, tentoonstellingen en evenementen blijft er gevestigd.

De huidige locatie van het Stadsarchief, De Bazel, is te klein voor de collectie. Beeld Floris Lok

De gemeente besloot in de zomer van 2017 om een nieuw depot te bouwen, omdat het oude archief uit zijn voegen barstte. Het nieuwe gebouw in Noord biedt ruimte aan 45 kilometer archief. In De Bazel is ruimte voor 48 kilometer. “Op beide locaties krijgen we overcapaciteit”, zegt Ferbeek. “Het idee is dat dit de laatste uitbreiding is van het archief en we genoeg ruimte hebben voor dingen die we in de toekomst krijgen.” Hedendaags materiaal wordt sinds 2015 alleen nog digitaal opgeslagen.

De officiële opening van het nieuwe archief is gepland in november. Het gebouw wordt geopend door burgemeester Femke Halsema.

Het nieuwe depot in Noord. Beeld Stadsarchief Amsterdam