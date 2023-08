Verhuizen in Amsterdam is peperduur, beunhazen profiteren: ‘De stad is het domein van witte busjes’

Beeld Koosje Koolbergen

“We hebben laatst een pand leeggehaald op de Keizersgracht. Tien kamers, met een topboedel en kostbare kunstvoorwerpen. Daar zijn we dan vier dagen bezig, omdat we telkens maar een vergunning krijgen om de gracht te stremmen voor vier uur.”

Rinus de Graaf van verhuisbedrijf Schippers & Co somt de voorbeelden in razend tempo op. “De vergunningplicht van de gemeente is een rampenplan. Dat we moeten melden dat je de boel stremt, dat begrijp ik. Dan kan de brandweer of ambulance er rekening mee houden. Maar die vier uur werkt averechts. Je moet telkens op- en afbouwen. Dan zet je dus dagenlang zo’n gracht vast.”

Schippers is lang niet de enige. “We krijgen al veel langer klachten van onze leden over verhuizen in Amsterdam,” zegt secretaris Anton Vis van brancheorganisatie Erkende Verhuizers, onderdeel van transportkoepel TLN. “Dat zit vooral in stroperige regels. Met vergunningstermijnen die steeds langer lijken te worden, handhavers die alleen het boekje volgen en een gemeente die wel het geld vangt voor een vergunning maar niet ingrijpt.”

Duimen draaien

Meestal wordt zo’n vergunning wel verleend. De Graaf: “Maar het zegt helemaal niks. De gemeente zet borden neer, maar we moeten hopen dat die niet bij het verkeerde adres staan. En ze geven geen enkele garantie. Als een brutale Amsterdammer er toch zijn auto neerzet, staan wij duimen te draaien.”

Alarm slaan moet bij het centrale informatienummer van Amsterdam, is de grootste klacht. “Dan sta je dus met iedereen on hold,” zegt Michael Combee van verhuisbedrijf P.M. de Wit & Zn. “Vaak rijden er maar twee sleepauto’s rond. En als je de wegsleepdienst te pakken krijgt, dan kom je onderaan de lijst. De prioriteit voor wegslepen vanwege vergunningen is het allerlaagst. Dan bel je om 8 uur en komen ze om 11 uur.”

In de tussentijd aan de slag gaan, is een risico. “Dan gaan we toch maar op straat staan, wij moeten ook door. Dan kan je problemen krijgen met handhaving.”

In zo’n geval een beroep doen op coulance, werkt vaak niet. De Graaf: “Overmacht bestaat niet bij handhaving. Je laat de vergunning zien, het volle parkeervak en toch sturen ze je weg. Dan gaan we rondjes rijden, telkens even stoppen om een beetje in te laden. Hoe verkeersvriendelijk is dat dan?”

Eén aanspreekpunt

Een eerste gesprek tussen de brancheorganisatie en de gemeente over de wrijvingen vorige maand leverde nog niet veel op. “Het was best een goed overleg,” zegt Vis. “Maar wel met handhaving en de juridische dienst, niet met bestuurders.

De gemeente heeft daarbij toegezegd de handhavers opnieuw te instrueren, te onderzoeken of er één aanspreekpunt kan komen waar verhuizers snel terecht kunnen als er problemen zijn, en te kijken of de aanrijtijd bij de wegsleepdienst sneller kan.

Maar over de grootste pijnpunten – de hoge prijs, de strenge voorwaarden en de soms lange termijn voor vergunningverlening – zijn geen toezeggingen gedaan. Vis: “Over drie maanden praten we weer. Dan zullen we zien of er maatregelen komen.”

Volgens Erik Sens van Van Deudekom uit Duivendrecht, dat vooral bedrijven en gemeente-instellingen verhuist, is de situatie al jaren zo. “Je moet nu eenmaal verschillende loketten af. Wij weten de weg wel te vinden, dus hebben we er niet zo’n probleem mee. Het zijn vooral bedrijven van buiten die in Amsterdam moeten zijn, die hier tegenaan lopen.”

Ook gemeente-eisen voor elektrisch vervoer en beperking van gewicht, met name op de zwakke kades, spelen volgens Sens, ook bestuurder bij de branchevereniging, elders. “Wij zien dat al tien jaar aankomen, inmiddels is 80 procent van onze wagens elektrisch. Maar ik ken collega’s die er helemaal geen hebben, want dat hebben ze in Groningen niet nodig. Dan weet ik wel wat er gebeurt als het straks 2025 is.”

Amsterdam is veruit de duurste stad om te verhuizen. Afhankelijk van het stadsdeel kost een ontheffing voor een parkeervak of een vergunning om de straat te blokkeren tussen de 200 en 450 euro. Als er meer parkeervakken nodig zijn, een verhuislift wordt gebruikt, borden geplaatst moeten worden of verkeersregelaars ingezet, stijgen die kosten snel.

De bewoner betaalt

“Bij een verhuizing binnen Amsterdam kunnen de totale kosten gemakkelijk verdubbelen,” aldus Vis, “afgezet tegen een gemiddelde verhuisprijs van 2300 euro.” De gemeente wijst daarbij op de kosten die worden gemaakt voor het digitale aanvraagsysteem en de inzet van ambtenaren, onder meer om borden neer te zetten.

“In Haarlem kost een vergunning 40, 50 euro,” zegt verhuizer De Graaf. “In Den Haag heb je alleen een meldplicht. Van mij mag een vergunning 1000 euro kosten, ik betaal het niet. De enige die de stad ermee pakt, is de Amsterdammer zelf.” Andere verhuizers wijzen er wel op dat de aanvaag in Amsterdam helemaal digitaal gaat, terwijl dat in de meeste gemeenten schriftelijk moet gebeuren.

Met het vergunningenbeleid opent Amsterdam volgens de verhuisbranche de deur naar ‘handige jongens’ die zich zelfs openlijk aanbieden met ‘vergunningloos verhuizen’. Vis: “Amsterdam is het domein van de witte busjes geworden.”

“We zien nu al zes kwartalen op rij groei van het aantal verhuisbedrijven met meer dan 10 procent. Startende ondernemers die wij niet tegenkomen in het vergunningenregister, niet bij het pensioenfonds en zeker niet bij de brancheverenigingen.”

“Die parkeren dan hun busje tegen de gevel en laden de boel vol,” zegt Vis. “Als ze al door handhaving worden weggestuurd, rijden ze een rondje en komen ze later terug. En als er een boete komt, dan maakt ze dat niet uit, want de bewoner betaalt.”

Langs elkaar heen werken

Zeker nu het aantal verhuizingen door de wooncrisis toch al onder druk staat, kunnen volgens Vis veel verhuisbedrijven zulke oneerlijke concurrentie er niet bij hebben. “Maar er wordt nauwelijks tegen opgetreden.”

Zo ontbreekt de wettelijke vergunning ‘beroepsgoederenvervoer over de weg’ bij 60 procent van de verhuisbedrijven, constateerde toezichthouder Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) in 2020. “Handhaving kijkt er niet naar, want dat is geen zaak van Amsterdam. En ILT zien we nauwelijks. Daar hebben ze acht inspecteurs die de hele Nederlandse transportsector moeten doen. Schuif het toezicht, net als bij verkeerscontroles, toch eens in elkaar.”

Ook binnen Amsterdam werken instanties volgens verhuizers langs elkaar heen. “We moesten laatst in de Marnixstraat verhuizen,” zegt De Graaf. “Dan krijgen we een vergunning om de weg te stremmen. Maar dan moet je vervolgens naar het GVB toe voor een ontheffing omdat daar trams rijden en een bovenleiding zit. Dan ben je zo weer tien dagen bezig.”