Verhoor Nabil B. werpt geen nieuw licht op moordzaak advocaat Wiersum

Rechtbanktekening met op de voorgrond verdachten Moreno B.; (r) en Giërmo B. (l). Beeld ANP

Dat bleek maandag op een ingelaste zitting in de strafzaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord, op 18 september 2019 bij Wiersums huis in Amsterdam-Buitenveldert. Het Openbaar Ministerie had op 14 juli levenslang geëist tegen de beide verdachten, Giërmo B. (37) en Moreno B. (32).

Ruzie tussen Nabil B. en Wiersum

Hun advocaten wilden met het verhoor van de kroongetuige onder meer nader onderzoeken wat voor impact de ruzie had die Nabil B. een dag voor de moord met zijn advocaat Wiersum had. De raadslieden hadden tijdens de behandeling van de zaak in juli een alternatief scenario geschetst waarin die ruzie het motief was voor de moord, en niet wraak op Wiersum omdat hij kroongetuige is. De andere advocaat die Nabil B. samen met Wiersum had bijgestaan bij het sluiten van zijn deal, heeft gezegd dat die ruzie diezelfde dag al was bijgelegd. Volgens hem stelde het conflict over ‘een zakelijk geschil’ weinig voor.

De raadslieden wilden ook volop extra onderzoek kunnen doen en vroegen de rechtbank bijvoorbeeld de beschikking te krijgen over de tienduizenden berichten uit de iPhone waarmee de kroongetuige vanuit de cel stiekem met zijn naasten heeft gecommuniceerd. Die berichten zorgden voor opschudding in het grote liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten – het proces waarin Nabil B. als kroongetuige belangrijk bewijs levert. In dat Marengoproces is ook gebleken dat hij ook andere ‘gegevensdragers’ in zijn cel heeft gehad, al zijn die na een celinspectie zoekgeraakt en is onduidelijk waarvoor Nabil B. die heeft gebruikt.

Niet relevant

Het Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank alle verzoeken om nader onderzoek af te wijzen en gewoon op 11 oktober uitspraak te doen. De berichten uit Nabil B.’s iPhone vinden de aanklagers niet relevant omdat die stammen uit de tijd van twee jaar voor de moord, en niet uit de periode rond de moord op Wiersum.

De verzoeken van de advocaten zijn volgens de officieren van justitie ‘steeds een herhaling van zetten’.

Na een lange lunchpauze wees de rechtbank alle nadere verzoeken van de advocaten af. De verdachten kregen opnieuw het laatste woord. Giërmo B. herhaalde dat hij het ‘vreselijk vindt’ wat Wiersum en zijn nabestaanden is overkomen, ‘maar dat hij niets met de moord te maken heeft’. Moreno B. had vergelijkbare opmerkingen: “Ik heb vanaf dag één gezegd dat ik dit niet gedaan heb. Ik heb het gevoel dat het Openbaar Ministerie me als zondebok wil gebruiken. Belangrijke informatie wordt geheim gehouden. Ik vind het triest voor meneer Wiersum en zijn nabestaanden, maar verdien geen veroordeling in deze zaak.”

De uitspraak in de zaak is op maandag 11 oktober om 10.00 uur in ‘de bunker’.