Verhoogde concentratie lood bij drie Amsterdamse vestigingen Kindergarden

Bij de locatie aan de Middenweg in Oost is een verhoogde concentratie lood aangetroffen. Beeld Google Streetview

Op de vestigingen Herengracht en Waldeck Pyrmontlaan is een verhoogde concentratie lood aangetroffen bij de watermeter (meer dan 5 µg/l), bij de kinderopvang aan de Middenweg op zolder. Op deze locatie werd een loodconcentratie van 9,4 µg/l gemeten. Op elke vestiging is op vier tappunten gemeten. De overige meetpunten lieten in deze vestigingen een concentratie van minder dan 5 µg/l zien.

Kindergarden heeft 61 vestigingen door het land, waarvan bij 25 locaties alleen een verhoogde concentratie lood bij de watermeter is aangetroffen. Nog bij vijf andere locaties gaat het om een andere plek in het gebouw. Uit voorzorg maakte de kinderopvang al gebruik van water uit flessen, op de verontreinigde locaties wordt daarmee doorgegaan.

Eind januari liet Kindergarden een onderzoek uitvoeren naar de eventuele verontreiniging, zowel binnen als buiten de vestigingen. “De GGD doet ook onderzoek, maar dat wilden we niet afwachten,” verklaart directeur Nicole Krabbenborg van Kindergarden.

Bij de panden ouder dan 1960 of die in een oude wijk zijn gevestigd heeft Kindergarden de metingen uitgevoerd, dit ging om 45 vestigingen in het land. Krabbenborg: “Bij de locatie aan de Middenweg in Amsterdam vond de GGD niets, maar wij wel. Hier bleek de verhoging op zolder te zitten, daar had de GGD niet gemeten.”

Plan

Van meerdere locaties zijn de ouders per mail op de hoogte gesteld. “Het riep vooral veel vragen op, de communicatie over de metingen was van onze kant te summier, dat had beter gekund. Maar we wilden het juist zorgvuldig uitvoeren, uitvoeriger dan de GGD dat doet. We werken wel goed met deze organisatie samen.”

Krabbenborg denkt dat de uitslag van het vervolgonderzoek nog enkele maanden op zich laat wachten. In de tussentijd is het kinderdagverblijf in gesprek met onder meer de GGD en de verschillende waterleidingmaatschappijen. “Niet alle waterleidingmaatschappijen herkennen zich in de metingen. We willen met hen een plan maken en staan op scherp om dit op te lossen. We willen het beste voor de kinderen.”