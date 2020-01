Verhoging toeristenbelasting: ‘Kan voor budgettoeristen drempel zijn’

De gemeente laat bezoekers meebetalen aan de schoonmaak en handhaving in de stad. Beeld ANP

“Ik ben witheet,” zegt Toon Weijenborg. De ei­genaar van Camping Zeeburg is bang dat zijn ­campinggasten als gevolg van de hogere toe­ristenbelasting in de toekomst naar omringende gemeenten trekken, zoals Landsmeer of ­Amstelveen. “Daar hoeven ze die paar eurootjes niet bij te betalen.”

Overnachtende bezoekers moeten voortaan een vast bedrag toeristenbelasting betalen, ­boven op de 7 procent van de kamerprijs die al werd geheven. Voor kampeerders is dat 1 euro per persoon per nacht; voor hotelgasten 3 euro.

De belasting moet worden afgedragen door het hotel of de camping, maar zal in de praktijk door de gasten worden betaald. De gemeente wil bezoekers zo laten meebetalen aan de oplopende kosten voor schoonmaak en handhaving. Bijvangst zou zijn als minder overlastgevende ‘prettoeristen’ de stad aandoen. De verhoging lijkt een klein bedrag, maar voor budgettoeristen kan het al snel een drempel zijn.

Wintermaanden

Nico Evers, manager van Hotel Jakarta op het Java-eiland en bestuurder bij ­Koninklijke ­Horeca Amsterdam, beaamt dat de toeristen­belasting in principe bij de hotelgasten op de ­rekening komt. “Maar als je ook in de rustigere wintermaanden voldoende gasten wilt trekken, zul je op een gegeven moment concessies in je prijs moeten doen.”

Campingeigenaar Weijenborg: “Vroeger was bij ons de toeristenbelasting in de prijs inbegrepen. Dat vonden gasten heel fijn.” Dat kan nu niet meer. “Mensen moeten beseffen dat Amsterdam klantonvriendelijk bezig is, maar dat ik er niets aan kan doen.”

Gasten die in het Volkshotel aan de Wibaut­straat verblijven, zullen voorlopig niets merken van de hogere belasting. “We willen transparant blijven over onze prijzen en niet meteen duurder worden,” zegt manager Jeroen Harmse. “Maar dat betekent wel dat die 3 euro per persoon per nacht van onze omzet af gaat.”

Over het algemeen hoeven hotels in Amsterdam zich weinig zorgen te maken. Dit jaar zullen weer meer bezoekers, zeker 20 miljoen, naar de stad komen. Bovendien kunnen Sail, het EK voetbal, de Formule 1 in Zandvoort en zelfs het Eurovisiesongfestival in Rotterdam extra gasten opleveren. Harmse van het Volkshotel: “Maar vooral de dagen tussen de grote evenementen door zullen moeilijker worden.”

Vrijstelling

Stayokay heeft drie hostels in de stad en focust op reizende jongeren. Directeur Marijke Schreiner denkt dat de toeristenbelasting dit jaar nog geen sterk effect zal hebben. “Groepen boeken vaak ver vooruit. Voor 2021 verwachten we wel de gevolgen te merken.”

Schreiner zou graag zien dat jongeren tot 18 jaar worden vrijgesteld. Nu is dat tot 16 jaar. Ze vindt dat hun portemonnee hen er niet van zou moeten weerhouden om naar de stad te komen.

Het net geopende Conscious Hotel in het Westerpark is het met haar eens. “Als Amsterdam een steeds duurdere stad wordt, zorgt dat op den duur voor minder toeristen in de stad.”