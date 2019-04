Verhoging parkeertarief van start: €7,50 in binnenstad

In de grachtengordel en de Jordaan is de parkeerder 6 euro per uur kwijt. Ook de tarieven in de gemeentelijke parkeergarages gaan omhoog, maar daarin parkeren blijft wel goedkoper dan op straat.



De stevigste verhogingen zijn te zien in De Pijp, rond de Zuidas en in een aantal wijken in West zoals de Bellamybuurt en de Staatsliedenbuurt. Hier gaan bezoekers 6 euro per uur betalen, terwijl dat voorheen 3 of 4 euro was.



Ook in de Dapperbuurt en de Diamantbuurt stijgen de prijzen soms met wel 100 procent. In de Indische Buurt gaat het om een stijging van 75 tot 85 procent.



Waterbedeffect

Volgens wethouder Sharon Dijksma (Parkeren) mag het verschil tussen de tariefsgebieden niet te groot zijn om te voorkomen dat er een waterbedeffect optreedt, waarbij automobilisten uitwijken naar minder dure buurten.



Noord en Zuidoost zijn grotendeels uitgezonderd van tariefsverhogingen, omdat het waterbedeffect daar niet speelt en de parkeerdruk er lager is.



Het verhogen van de parkeertarieven is een van de knoppen waar de gemeente aan draait om de binnenstad autoluw te maken en mensen op de fiets of in het openbaar vervoer te krijgen. Een andere maatregel is het opheffen van duizenden parkeerplaatsen op straat.



De stad int jaarlijks 200 miljoen euro aan parkeergelden. Het grootste deel daarvan gaat via het mobiliteitsfonds naar verbetering van het wegennet, maar ook naar aanleggen van speelplekken en groen.



