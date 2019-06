Verhoging leges nekslag voor buurtevenementen: ‘Niet alles is een festival’

Valt het doek voor kleine buurtevenementen, zoals herdenkingen, wijkfestivals, buurtcircussen of straatfeesten nu de gemeente even rücksichtslos als onder de radar de kosten van het papierwerk voor alle evenementen in de stad - groot of klein - met 150 procent heeft verhoogd?

Pech. Ook het rondreizende Magic Circus is dit weekend getroffen door het onstuimige weer. De voorstellingen van vrijdag en zaterdag zijn afgelast. Onvermijdelijk, vindt uitbater Maurice Veldkamp. Tegen het weer is niks te doen.

Maar voor die twee dagen Purmerplein moet het rondreizende stadscircus leges aftikken bij de gemeente. Vorig jaar was dat 250 euro per standplaats, dit jaar 625 euro. Het Magic Circus staat jaarlijks op vijftien plekken in Amsterdamse buurten, met vijftien vergunningen en dus ook vijftien keer het aftikken van leges. 9375 euro is het stadscircus kwijt, een jaar eerder nog 3750 euro.

“Als ik het zo even uitrekenen dan blijven er vijf over waar ik straks rendabel in de stad kan staan,” zegt Veldkamp. “En op plekken als het Amstelveld of IJburg zal ik de prijzen moeten verhogen”

Betaalbaar houden

Het Amsterdamse stadsbestuur zit flink aan de geldkraan. De toeristenbelasting moet voor het tweede jaar op rij stijgen, de retributieheffing - het bedrag dat attracties en sommige musea per bezoeker betalen - gaat omhoog. Maar de verhoging van de leges, dit jaar 150 procent, treft elke Amsterdammer direct.

“Zelfs de ambtenaren waar we onze vergunningen aanvroegen, waren verrast,” zegt Zjuul Burgering van theaterduo Kees & Koos, dat kleinschalig buurttheater organiseert voor peuters en kleuters en het jaarlijkse Vrije Vogel Festival, in juli op het Zeeburgereiland en in West.

“Wij trekken in een week misschien 500 mensen. Als wij 625 euro alleen al voor de vergunning betalen, betekent dat iedereen 1,25 extra betaalt. Terwijl we juist de prijzen voor bewoners betaalbaar willen houden. Dit kan misschien een jaar goed gaan, maar volgend jaar niet. Het is niet kostendekkend.”

Nekslag

Het steekt vooral omdat de gemeente eigenlijk zichzelf subsidieert. Voor een niet-commercieel buurtevenement is maximaal 3000 euro subsidie beschikbaar. Daarvan kan bijna een kwart direct weer terug naar de gemeente.

Zo kwam ook Carlo van Munster, acteur en stadsdeelraadslid voor Groenlinks in West achter de verhoging. “Ik werd er notabene door buurtregisseurs, ambtenaren, op gewezen. Hun budgetten voor dit soort evenementen gaan nu op aan een hogere afdracht aan de gemeente. In West hadden we vorig jaar 129 kleine evenementen. Die betalen hierdoor 30.000 euro meer aan leges. Dat is voor deze kleine clubs de nekslag.”

West heeft inmiddels zijn advies aangenomen om dat terug te draaien. “Ik stel nu voor dat de gemeenteraad besluit om de grote festivals dat bedrag te laten betalen. Voor de kleine buurtevenementen met minder dan 500 bezoekers. Festivals kunnen dat makkelijker compenseren. Laten ze de hamburgers maar wat duurder maken.”

Het verbaast hem vooral dat de gemeente zoiets niet zelf heeft bedacht. “Kleine evenementen zijn per definitie voor de Amsterdammers. En vaak zijn er extra regelingen voor mensen met een kleine beurs.”

Circusbaas Maurice Veldkamp. Beeld Marc Driessen

Dat het Magic Circus straks nog houders van een Stadspas een euro toegang kan vragen, zit er er volgens circusbaas Veldkamp niet meer in. Ook zal het circus ‘economisch zwakke stadsdelen’ passeren.

“Een paar jaar geleden heeft het toenmalige stadsdeel Noord ons gevraagd ook eens op het Waterlandplein komen te staan. Een buurt waar mensen het wat minder breed hebben. Dan zit de tent vol mensen die een euro betalen. Dat wordt uit een klam handje met stuivers en dubbeltjes afgerekend. Een gezin van zes personen dat ons met zes keer de Stadspaskorting bezoekt, is geen uitzondering.”

Welvarende Amsterdammer

De eerste slachtoffers van de legesbom zijn al gevallen. “We gaan dit jaar al niet meer naar Kadoelen. In Molenwijk komen we ook niet meer. Ook plekken met veel Stadspassers. Daar stonden we twee dagen, ben ik 300 euro per dag kwijt aan leges. Dat compenseer ik niet meer. We krijgen wel compensatie, maar die levert ons de helft op van de gewone recette. Zo zijn dit soort kleine evenementen straks voorbehouden aan de welvarende Amsterdammer. Dat strookt niet met ons streven naar verbinding en inclusiviteit. Naar spreiding van cultuur over de hele stad.”

Bij papieren kosten, blijft het bovendien niet. Als de gemeente op de evenementenplek iets moet doen - stroom leveren, dranghekken of watertappunten realiseren - dan wordt dat nog eens apart aangeslagen. Ook die kosten stijgen. “Vanaf volgend jaar mogen we geen stroomaggregaat meer gebruiken,” zegt Veldkamp van Magic Circus. “We staan op plekken waar geen stroomvoorziening is, als stadscircus wil je toch dicht bij de mensen staan.”

“De stad denkt dat ieder evenement een festival is. Ik moet nu elk half uur verplicht naar buiten om drie minuten geluidhinder te meten. Die is altijd nul, want ik presenteer zelf en dat kan niet als ik moet meten. Ik moest een plan maken voor backstage afval. Bij een festival is dat een bar met honderden mensen, bij mij een jongleur die zich warm gooit.”

Verplichte line-up

Ook theatermakers Kees & Koos zien Kafka machtiger worden. “Ons verplichte afvalscheidingsplan is vrijwilliger Fred die zijn eigen theedoek meeneemt, ons afval de kindertekeningen die achter worden gelaten. We moeten ook verplicht onze line-up opvoeren. Dat is bij ons of Kees, of Koos. Er wordt geen onderscheid gemaakt met grote festivals; wij zijn er alleen enorm veel tijd en geld mee kwijt.”

De angst is ook dat het niet bij deze verhoging zal blijven. “Het evenementenbureau van de gemeente zegt dat er nog meer aankomt, want het is niet kostendekkend. De gemeente moet zich afvragen wat het met de stad wil; alles kostendekkend of ook leuke dingen voor Amsterdammers en mensen die het niet breed hebben.”

Na de overgebleven Pinkstervoorstellingen verhuist het Magic Circus naar Abcoude. Leges: 87 euro. Want dat het heel anders kan, blijkt buiten Amsterdam. “In Utrecht staan we elk jaar op twaalf plekken; hebben we tezamen één vergunning voor nodig, met 700 euro ben ik klaar. In Rotterdam moeten we wel per locatie afrekenen, maar dat kost 47 euro. Nederland is groot genoeg; als het in Amsterdam niet meer kan gaan we naar Nijmegen of Apeldoorn uitwijken. Maar ik vind dit oneerlijk. Ik weiger om uit mijn eigen stad te worden gejaagd.”