Vergunningen voor evenementen vaak te laat openbaar: ‘Recht op bezwaar maken wordt burger ontnomen’

Amsterdammers die protest willen aantekenen tegen een festival in hun nabije omgeving krijgen daar niet altijd de kans toe. Door de gemeente verstrekte vergunningen verschijnen vaak te laat of pas ná het evenement online. ‘Dit doet echt wat met het vertrouwen in de overheid.’

Op 4 en 5 juni dit jaar was het NDSM-terrein het toneel van festivals Pleinvrees en De Zon. Maar de benodigde vergunning verscheen pas op 8 juni op de website van de gemeente, enkele dagen na het festival. Dat is exemplarisch voor hoe Amsterdam te vaak tekortschiet in de afhandeling van evenementenvergunningen, zegt Maikel van Leeuwen, die zichzelf omschrijft als een ‘betrokken inwoner van Amsterdam die zich graag vastbijt in dossiers’.

En ja, dat is een probleem, want omwonenden wordt zo de kans ontnomen bezwaar in te dienen tegen een vergunning. “Het hele juridische stelsel is kapot,” zegt Van Leeuwen. “De aanvragen en de verwerking ervan verlopen niet ordentelijk. Daardoor kan ik als belanghebbende mijn recht niet halen. En ook voor een festivalorganisator is het vervelend.”

Vergunningen voor evenementen boven de 5000 bezoekers dienen in Amsterdam minimaal zes weken van tevoren te worden gepubliceerd, zodat belanghebbenden of omwonenden nog in beroep kunnen gaan of tijdig naar de rechter kunnen stappen als zij het oneens zijn met het verlenen van een vergunning. Maar het gebeurt in Amsterdam regelmatig – precieze cijfers heeft de gemeente nog niet – dat vergunningen voor kleine én grote evenementen te laat online staan: vaak pas enkele dagen voor het evenement en in uitzonderlijke gevallen zelfs erna.

Onhandig

Schandalig, zeggen zowel omwonenden als organisatoren. Iedereen moet aan de regels van de gemeente voldoen, behalve de gemeente zelf, is een veelgehoord geluid. Want te laat gepubliceerd of niet; organisatoren horen zich gewoon aan alle regels te houden. Wie dat niet doet, riskeert een boete of uitsluiting van een volgende vergunning.

Rob Souren van ID&T Group, dat met Sensation, Milk­shake Festival en Amsterdam Open Air jaarlijks meerdere grote evenementen in de stad organiseert, noemt het onhandig. “Je wil namelijk op tijd je vergunning hebben, want er staan vaak bepalingen in waar je als organisatie aan moet voldoen,” zegt hij. “Die bespreek je weliswaar in vooroverleggen met de gemeente, maar als er iets in staat dat niet besproken is, zorgt dat op het laatste moment voor extra uitdagingen. We vinden het ook belangrijk dat het proces voor omwonenden eerlijk gaat, zij moeten een kans hebben om bezwaar te maken.”

Volgens Souren meldt ID&T grote evenementen vaak al een jaar van tevoren aan. Festivals met meer dan 2000 bezoekers die in de zomer plaatsvinden in Amsterdam, moeten al voor 1 oktober van het jaar ervoor hun vooraanmelding hebben gedaan om überhaupt aanspraak te maken op een vergunning.

Ook van veel evenementen tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) werden vergunningen te laat gepubliceerd. Lovelandoprichter Marnix Bal, die al 25 jaar evenementen in de stad organiseert, denkt dat de gemeente het werk niet aankan. “Met ADE hebben ze een zware klus, er zijn dan zo veel vergunningen uit te geven. Ik vind het wel beter gaan dan vroeger, maar het blijft moeilijk omdat er dan zo veel evenementen tegelijkertijd zijn.”

Opzet

Data-analist en onderzoeker Nico van Gog, die in het verleden lid was van actiegroep Mokum Reclaimed, die tegen de vercommercialisering van de openbare ruimte in de stad streed, constateerde al eerder dat een benodigde vergunning lang niet altijd de wettelijke zes weken voorafgaand aan een evenement online staat. “Soms denk ik: is het opzet, om te voorkomen dat burgers in beroep gaan of naar de rechter stappen?”

Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema ‘is daar geen sprake van’. Stadsdelen verlenen de evenementenvergunningen ‘in mandaat’ voor Halsema, aldus de woordvoerder. Ze erkent dat het te laat publiceren van vergunningen ‘een bekend gegeven’ is. “Ook de gemeente ziet dat als een probleem. Vooropgesteld: van de honderden evenementen per jaar in de stad, gaat het in de meeste gevallen gewoon goed. Maar niet altijd, en dat is een probleem.”

Maar waar het precies misgaat in de organisatie en hoe vaak, weet de gemeente niet. “De informatie over dit jaar wordt de komende periode verzameld en het verloop van dit evenementenseizoen zal – zeker ook op het punt van het tijdig publiceren van vergunningen – goed worden geëvalueerd en geanalyseerd. De raad zal dan ook worden geïnformeerd over de uitkomsten en eventuele maatregelen.”

Verbetering

Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer zegt dat een vergunningenstelsel volgens het bestuursrecht zodanig dient te zijn ingestoken dat burgers op tijd aan de bel kunnen trekken om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen een soms diep in hun privéleven ingrijpende gebeurtenis. Daar is het systeem voor ontworpen. “De burgemeester zal ervoor moeten zorgen dat er verbetering komt. Het is voor de overheid van het allergrootste belang zich aan de door haarzelf gecreëerde wettelijke regels te houden. Dat is eigenlijk regel nummer één in een rechtsstaat. ”

Raadslid Süleyman Koyuncu van Denk stelde in juli vragen aan het college, omdat er bij zijn partij regelmatig klachten van Amsterdammers over vergunningen binnenkomen. Antwoord heeft hij nog niet, wel deelde burgemeester Femke Halsema onlangs plannen om de band met de burger te versterken, omdat het vertrouwen van burgers ‘weglekt’. Volgens Koyuncu zijn de plannen niet concreet genoeg. “Waar het precies misgaat is mij nog steeds helemaal niet duidelijk. Maar wat ik wel constateer is dat er op dit gebied iets structureels mis is in de organisatie.”

“Dit doet echt wat met het vertrouwen in de overheid,” zegt Koyuncu. “Mensen denken dat ze bepaalde rechten hebben en in beroep kunnen gaan tegen een vergunning. Die rechten worden ze ontnomen. Daar moeten we snel wat mee gaan doen.”