Vergunningen verplicht voor bed & breakfasts in de stad

Op dit moment telt Amsterdam zo'n 5000 B&B's, dertien procent meer dan vorig jaar.



Vanaf 1 januari 2019 moeten eigenaren een vergunning aanvragen voor een nieuwe B&B. Die kan worden geweigerd, bijvoorbeeld in drukke gebieden.



"De meeste B&B's zijn in Centrum en West, waar het al erg druk is en veel woningen op Airbnb staan. Op deze manier kunnen we zorgen dat het daar niet nog verder groeit. In Noord of Zuidoost kan de gemeente dan wel nieuwe B&B's toestaan," zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen.



Voorwaarden

Voor een bed & breakfast gelden nu al voorwaarden. Eigenaren moeten zich melden, maar doen dat veelal niet.



Bij B&B gaat het om verhuur van niet meer dan veertig procent van de woning en de eigenaar moet thuis zijn als toeristen hun intrek nemen.



Bij vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, is de huiseigenaar juist weg en gaat het om een volledige woning.



De regels voor B&B zijn minder stringent. Vakantieverhuur mag maximaal zestig dagen per jaar, dat worden er dertig en aan niet meer dan vier personen tegelijk. bed & breakfast kent deze regels niet. Daarom zijn Amsterdammers overgestapt van vakantieverhuur op bed & breakfast. Ivens wil deze vluchtroute afgrendelen.



Zorgen

Of de gemeente in groten getale vergunningen gaat weigeren is aan het volgende college, maar in de raad bestaan grote zorgen over de groei van B&B en daarom wil Ivens deze mogelijkheid nu al creëren.



Amsterdammers die nu al een B&B runnen, hoeven zich geen zorgen te maken: voor hen geldt een overgangsregeling.



Lees ook: Record: 4,2 miljoen aan boetes voor woonfraude