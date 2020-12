Vergunning voor nieuw stadsstrand in Noord, buurt wil naar rechter

Beeld Dingena Mol

Al twee zomers geleden had het nieuwe stadsstrand bij de Oranjewerf aan het eind van de Nieuwendammerdijk moeten openen. Maar buurtbewoners tekenden protest aan tegen de vergunningaanvraag en spraken hun zorgen uit over overlast die de opening van Noordkust met zich mee zou brengen. Na twee jaar getouwtrek stelt de gemeente nu dat er met de wensen van de omwonenden rekening is gehouden in de toegekende vergunning.

Zo wordt er geen muziek toegestaan op het terras, moeten er geluidsschermen komen, krijgen de dakterrassen beperkte openingstijden en vindt er het eerste half jaar maandelijks een evaluatie plaats tussen Duinker en de buurt.

Drijvend café-restaurant

De vergunning is voor de realisatie van een drijvend café-restaurant met zaalruimte en terras. Op een deel van het containerpark dat nu nog op de Oranjewerf staat, mag een terras gebouwd worden en er zal een vlonder komen waar boten kunnen aanleggen. De vergunning is afgegeven voor een periode van vier jaar.

Duinker, die ook eigenaar is van Roest in het centrum, is blij dat de vergunning ‘er eindelijk is’. “We hebben er twee jaar voor gestreden. Vaak dachten we dat de vergunning eraan kwam, maar dan kwam die niet.”

Erik Bannenberg van Noordrust, een actiegroep die op komt voor de belangen van omwonenden en het ‘unieke karakter van de buurt wil behouden’, vindt de toekenning van de vergunning ‘vervelend’. “Wij zullen ons beraden op vervolgstappen.”

Extra verkeer

Grootste angst bij leden van Noordrust is volgens Bannenberg het extra verkeer dat de opening van het stadsstrandje met zich zal meebrengen. “Veel mensen zullen via de oude wegen en dijkjes naar Noordkust gaan en ook ’s avonds weer naar huis. Die huizen langs die wegen zijn gehorig en mensen uit de kroeg zijn vaak niet zachtjes.”

De Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord waar volgens Noordrust veel extra verkeer overheen zal gaan om bij het het nieuwe stadsstrand te komen. Beeld Floris Lok

Bannenberg vindt dat de belangen van de bewoners worden achtergesteld op die van een onderneming. Ook zegt hij dat er bij Roest, de andere onderneming van Duinker, problemen met buurtbewoners zijn geweest. “De ondernemer heeft bij eerdere projecten laten zien hoe goed ze met de buurt omging, dus daar zijn we niet gerust op.”

Duinker stelt dat iedere horecaonderneming met opstartproblemen te maken heeft. Dat Noordrust naar de rechter wil stappen, verbaast haar niet. “We weten hoe sommige bewoners erin staan. Dat dit nog een staartje zal krijgen, daar twijfel ik niet aan. Door de coronacrisis is de haast met dit project afgenomen. We hebben niet de illusie dat we binnen drie maanden open kunnen, maar de droom blijft bestaan.”

Wanneer Noordkust precies open zal gaan, is nog niet bekend.