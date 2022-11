Vergunning voor kleine evenementen blijft verplicht, maar wordt wel goedkoper

Een vergunning voor evenementen boven de honderd bezoekers blijft voorlopig verplicht. Beeld Karijn Kakebeeke/ANP

Een voorstel voor deze tegemoetkoming hebben burgemeester Halsema en wethouder Touria Meliani (Evenementen) dinsdag naar de gemeenteraad gestuurd.

Wie in Amsterdam een klein buurtevenement wil organiseren, hoeft tot honderd bezoekers slechts een melding te doen bij de gemeente. Maar zodra er een patatje bij verkocht wordt of een buurtbandje komt optreden is een vergunning noodzakelijk. Dat is ook geval wanneer het aantal bezoekers boven de honderd uitkomt.

Die vergunningsaanvraag moet dan tien weken van tevoren gedaan worden en kost rond de duizend euro. In het verleden betekende dit onder meer dat de Dierenambulance haar jaarlijkse open dag dreigde af te blazen omdat ze de kosten niet kon dragen.

Hogere kosten

Dat moest anders, en dus kondigde het college van PvdA, D66 en GroenLinks bij aantreden aan de vergunningsplicht voor kleine evenementen af te schaffen. Dat voornemen stuitte echter al snel op uitvoeringsproblemen, waardoor de plannen werden uitgesteld. Vorige maand bleek daarnaast dat de kosten voor zo’n vergunning juist zouden stijgen, met 3,4 procent naar 1046 euro.

Het college wil die stijging nu repareren. Om toch de belofte gedeeltelijk in te lossen is het voorstel nu om een nieuwe categorie evenementen in het leven te roepen. Voor evenementen waar maximaal 250 bezoekers op afkomen, zullen de vergunningskosten op 250 euro uitkomen. Dat is dus fors minder dan de verwachte 1046 euro.

Daarmee hoopt wethouder Meliani financiële drempels weg te nemen en kunst en cultuur voor iedereen dichterbij te brengen. “Kleinschalige evenementen zorgen voor verbinding tussen Amsterdammers”.

Wel blijft een vergunning voor evenementen boven de honderd bezoekers voorlopig verplicht. Volgens de gemeente is dat noodzakelijk om maatwerk te kunnen leveren en overlast te voorkomen. ‘In een drukke winkelstraat moet bijvoorbeeld goed gekeken worden of en zo ja hoe kan worden voorkomen dat publieksstromen te veel gehinderd worden’, schrijven Halsema en Meliani.

Meldingsplicht

Met de gekochte tijd wil de gemeente onderzoeken of de vergunningsplicht voor evenementen volgend jaar kan worden omgezet in een meldingsplicht. Het zou dan om evenementen tot maximaal 250 of 500 bezoekers gaan. Dit onderzoek kost 100.000 euro, dekking daarvoor is nog niet gevonden.

De gemeenteraad stemt in december over het voorstel van het college.