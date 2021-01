Vergiftiging in Oost was door slechte rookgasafvoer

Onderhoud aan een cv-ketel. Beeld ANP

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen over het ongeval op zondag 3 januari, waarbij een tiental bewoners van het gebouw koolmonoxide inademden. Twee van hen moesten voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis. Uit voorzorg werden vier woningen in het pand door de brandweer ontruimd.

In antwoord op vragen van de SP-fractie laat minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) weten dat het ongeval in Oost is veroorzaakt door een menselijke fout. Na de laatste onderhoudsbeurt in december 2020 is de rookgasafvoer niet zorgvuldig teruggeplaatst, aldus de minister. De SP ging uit van een onbetrouwbare cv-ketel, zoals ook door de brandweer was gemeld.

De minister wijst er verder op dat vorig jaar een wet is aangenomen die ongevallen zoals in Oost moet voorkomen. Vanaf 1 april 2022 mogen werkzaamheden aan cv-ketels en andere gasverbrandingsinstallaties alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Ook wordt dan wettelijk verplicht de installatie te controleren na onderhoud of reparatie.