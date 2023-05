Verfstaking bij fabrikant van Histor breidt uit naar Uithoorn, Amsterdam staat op de nominatie

Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Net als bij veel andere bedrijven gaat het de vakbonden vooral om een forse loonsverhoging, die tred houdt met de torenhoge inflatie. Maar waar FNV en CNV bij PPG een verhoging van tenminste ruim 14 procent eisen, wil het bedrijf niet verder gaan dan gemiddeld 7 procent, waarbij lagere lonen er ruim 9 procent en de topschalen minder dan 6 procent op vooruit gaan.

“Wij hebben geconstateerd dat de maximale ruimte voor PPG om tot een door de bonden gewenste loonsverhoging te komen bereikt is,” aldus de onderhandelaar van PPG in een brief aan de bonden. “Nader overleg met het Nederlandse management heeft daarin geen verandering gebracht.”

“Dat is gewoon niet realistisch,” zegt FNV-bestuurder Erik de Vries. “Daar kunnen mensen hun boodschappen en rekeningen niet van betalen.”

Stapje voor stapje

Maandag werd bij PPG al het werk neergelegd in de verffabriek in Tiel. Daar ligt de productie inmiddels helemaal stil. De verffabriek, die normaal dag en nacht draait, is in zestien uur stapje voor stapje uitgezet. Omdat een reactie van PPG uitbleef, volgt nu de vestiging in Uithoorn. Daar worden door vijftig werknemers beschermende coatings van het merk Sigma gemaakt voor industriële toepassingen.

Het concern heeft haar twee grootste fabrieken en laboratorium, met in totaal 350 werknemers, in de Amsterdamse haven. Ook heeft PPG vestigingen in Hoogeveen en Den Bosch. De bonden bereiden ook daar acties voor. Mocht het tot acties komen in Amsterdam, dan zal ook daar de productie stapsgewijs worden stilgelegd.

Bij PPG Nederland werken 1100 mensen. Het voormalige SigmaKalon, waarvan de historie teruggaat tot 1722, kwam in 2008 voor 2,2 miljard euro in handen van de Amerikaanse verfgigant PPG. De multinational probeerde zes jaar geleden tevergeefs aartsrivaal Akzo Nobel (Flexa, Sikkens, International) over te nemen.

Stakingsgolf

De staking maakt deel uit van een golf acties bij bedrijven, waarmee de bonden hun eisen voor koopkrachtbehoud kracht willen bijzetten. Onder meer bij Albert Heijn en het streekvervoer leverde dat resultaat op, maar in ander gevallen, zoals bij De Bijenkorf, blijft resultaat na de stakingen uit.

De Nederlandsche Bankpresident Klaas Knot waarschuwde vorige week dat loonstijgingen tot boven de 10 procent juist kunnen leiden tot meer inflatie. Om die vervolgens in te dammen, moet de rente dusdanig verhoogd worden dat de economie in een recessie kan belanden. Knot vindt een stijging tot 6 à 7 procent, zoals PPG die voor zijn personeel in gedachten heeft, nog wel verantwoord.